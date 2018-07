Pispalan sälli saa suuren yleisön kiinnostumaan suomalaisesta iskelmästä

70 vuotta mittarissa, ja laulaminen maistaa yhä. Eilen pyöreitä vuosia täyttänyt laulaja Ilkka Kuusniemi vetää tänäkin vuonna runsaat 200 keikkaa. Musiikin moniottelija juhli merkkivuottaan tänään torstaina konsertoimalla Tammelan torilla Tampereella. Satapäinen kuulijajoukko kehui kilvan sällin komeasti sointuvaa lauluääntä.

Pispalan sälli on vahva suomalainen laulajabrändi.

Vuoden 1948 heinäkuun 25. päivänä syntynyt Ilkka Kuusniemi on paljasjalkainen pispalalainen. Mies on kiitollinen ja ylpeä juuristaan. Hän on maineikkaan kaupunginosan taitavin puolestapuhuja.

Ilkka Kuusniemi on hurmannut suomalaiset vuosikymmenien ajan sointuvalla lauluäänellään ja reippaalla esiintymisellään. Pispalan sälli on aito kansan mies, ja hän on parhaimmillaan kansan syvien rivien keskuudessa. Pispalan sällin biisit kertovat juuri niistä ihmisistä, jotka miehittävät muusikon konsertit ja tanssikeikat.

Viime vuonna Pispalan sälli teki runsaat kaksisataa keikkaa. Kuusniemen mukaan juhlavuoden esiintymiskalenteri on täyteen buukattu eli tänäkin vuonna mies nousee lauteille reippaat parisataa kertaa.

”Laulan niin kauan kuin jaksan”, hän lupaa.

”Ja tietysti niin pitkään, kun yleisö saapuu paikalle”, sälli naurahtaa.

Iskelmä pitää pintansa

Kun Ilkka Kuusniemi aloittaa konserttinsa Tammelan torilla, esiintymislavan ympäristö täyttyy nopeasti kuulijoista. Moni aviopari alkaa tanssia Pispalan sällin tähdittämän musiikin tahdissa. Ihmiset yhtyvät artistin lauluun, ja he antavat esitysten jälkeen voimakkaat aplodit.

Pispalan sälli nauttii suurta kansansuosiota. Ilkka Kuusniemen tulkitsemat laulut uppoavat kansaan. Fanit odottavat etenkin sällin kappaleita, jotka jo Olavi Virta, toinen Pispalan oma poika, lauloi aikanaan ikivihreiksi. Kuusniemi lyö löylyä kiukaalle ja vetäisee Hopeisen kuun. Kuulijat ovat suorastaan ekstaasissa kuulemastaan.

”Iskelmä voi hyvin”, Ilkka Kuusniemi sanoo vuosikymmenien kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Pispalan sälli on odotettu artisti erityisesti suurten ikäluokkien kansoittamissa tapahtumissa.

”Oman ikäluokkani ihmiset ovat kasvaneet melodiseen musiikkiin kiinni. Nämä musiikin suurkuluttajat arvostavat sisällöllisiä sanoituksia.”

Ilkka Kuusniemi on tavannut esiintymisreissuillaan paljon nuoria, jotka ovat keskittyneet niin sanotun vanhan tanssimusiikin kuuntelemiseen.

”Yhdellä keikallani oli nuoria naisia ja miehiä, jotka pukeutumisensa perusteella olivat raskaan rockin ystäviä. Kun ilta joutui, eräs neitokaisista tuli puheilleni ja pyysi minua laulamaan Olavi Virran Hopeisen kuun. Täytin toiveen, ja nuorisoporukka viihtyi keikallani esityksen loppuun asti”, Pispalan sälli kertoo.

Vanhan musiikin tulkki uskoo myös tanssimusiikin kokevan jo lähitulevaisuudessa uuden tulemisen.

”Huvittavaa on se, että minun nuoruudessani kaikkien poikien oli opeteltava tanssimaan, jotta pääsimme jonkinlaiseen kontaktiin tyttöjen kanssa. Silloin tanssitaito oli vahvaa plussaa. Nykyään tanssimisesta innostuneet nuorukaiset muodostavat vähemmistön. Maailma on muuttunut rajusti. Tämän ajan nuoret ihmiset lähettävät toisilleen tekstiviestejä, joissa tiedustelevat, haluutko sä olla mun kaa”, Ilkka Kuusniemi miettii elämänmenon muutosta.

Maailmaa monelta kantilta nähnyt Kuusniemi arvostaa jokaisen musiikkimakua.

”Tämä aika suosii muutaman sanan sisältäviä kappaleita, joissa ei ole nimeksikään melodiaa. Olisi mukava nähdä vuosikymmenien päähän, puhuttelevatko aikamme biisit ikivihreinä tulevia sukupolvia.”

Ilkka Kuusniemi pitää mahtavana sitä, että hänen ikäpolvensa ihmiset ovat oppineet iskelmien sanat ulkoa.

”Se, että riimityksessä on oikea sanoma, on merkityksellinen asia”, mies korostaa.

”Melodia tarttuu korvan taakse. Kuulijat hyräilevät suosikkikappaleitaan omaksi ilokseen. Ihmisten muistipankit ovat ihmeellisiä.”

Tarjonnan runsaus on tosiasia

Ilkka Kuusniemi korostaa, että nykyajan musiikkitarjonta on liki rajaton.

”Ajattelepas, miten monta eri sorttia on jo pelkästään rockia!”, hän muistuttelee.

”Kaikkea musiikkia on niin paljon, ettei yksi ihminen kykene kokonaisuutta hallitsemaan.”

Pispalan sälli muistuttaa, että jokaisella musiikkilajilla on omat ystävänsä ja kannattajansa.

”Suurten laulajien, kuten Olavi Virran ja Henry Theelen, tunnetuiksi tekemät kappaleet elävät aikakaudesta toiseen. Ne ovat ajattomia.”

”Theelen suureksi hitiksi muodostui muun muassa Liljan kukka. Tämä tango on siivittänyt monen kotimaisen laulajan uran nousuun. Esimerkiksi Markus Allan nauttii suurta kansan suosiota Liljan kukan tulkitsijana.

Ääni pysyy heleänä laulamalla

Juhlakonsertin yleisö ylistää Ilkka Kuusniemen komeasti soivaa lauluääntä.

Pispalan sälli sanoo laulavansa niin paljon, ettei ääni ehdi ruostumaan.

”Aloitan ohjelmistoni matalan sävellajin biiseillä, jotta äänihuuleni avautuvat.”

”Pidän instrumentistani hyvää huolta. Rakastan laulamista”, hän hymyilee.