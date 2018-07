Raija-Liisa Viitanen keksi laulamisen lääkkeeksi pitkästymiseen: Iltapäiväkaraoket alkavat Leskirouvassa

Kun Raija–Liisa Viitanen palasi keväällä seitsemän kuukauden Espanjassa oleskelun jälkeen kotiin Toijalaan, huomasi hän kaipaavansa päiviinsä piristystä.

– Vaikka minulla on ystäviä ja kaikenlaista tapahtuu, huomasin pitkästyväni. Kiukuttelin omalla sohvallani, että tämän tylsempää olemista ei ole olemassakaan. Kun aikani kiukuttelin, ajattelin, että tarttis varmaan tehdä jotain, Raija-Liisa Viitanen kertoo.

Viitanen oli Espanjassa nähnyt, kuinka suomalaiset kokoontuivat karaokebaareihin laulamaan, kuuntelemaan ja seurustelemaan. Siitä syntyi ajatus iltapäiväkaraokesta Akaassa. Ideaa toteuttamaan ja miesnäkökulmaa edustamaan hän pyysi ystävänsä Lasse Kanervan.

– Päätin, että tänne pitäisi saada karaoke, joka kokoaisi ihmiset yhteen nimenomaan iltapäivällä ja jossa laulettaisiin ja seurusteltaisiin, Raija-Liisa Viitanen sanoo.

Elämisen idea kuuluu tangossa

Viitanen ja Kanerva päättivät kysyä iltapäiväkaraoken mahdollisuutta Ravintola Leskirouvasta, jossa näytettiin ajatukselle vihreää valoa. Leskirouva tarjoaa tapahtumalle laitteet ja puitteet ja puuhaihmiset järjestävät karaokelle vapaaehtoiset vetäjät. Lattialla on tilaa myös tanssijoille.

Ensimmäinen iltapäiväkaraoke järjestetään Leskirouvan pubissa keskiviikkona 1. elokuuta kello 15–18. Karaokeiltapäiviä on tarkoitus järjestää jatkossakin keskiviikkoisin.

Raija-Liisa Viitanen ja Lasse Kanerva arvelevat iltapäiväkaraoken painottuvan perinteiseen tanssimusiikkiin.

– Saattaa joku vetää rokkiakin, Kanerva tuumaa.

Kanervalla on monta omaa suosikkikappaletta, kuten Love Me Tender ja Ollaan lähekkäin. Karaokeiltapäiviä innolla odottavalla Raija-Liisa Viitasella on tapana esittää aloituskappaleenaan Tamara Lundin tunnetuksi tekemä Olen mikä olen. Myös suomalaiset tangot ovat mieleisiä.

– Suomalaisen tangon sanoissa on koko elämisen idea, Raija-Liisa Viitanen perustelee.

Karaokeen voi lähteä ilman kaveria

Lasse Kanerva toivoo, että rento iltapäiväkaraoke houkuttelisi paikalle myös ihmisiä, jotka ovat tähän asti arastelleet astua lavalle. Raija-Liisa Viitanen puolestaan uskoo, että Akaasta löytyy muitakin, jotka kaipaavat ohjelmaa iltapäiviin.

– En voi olla ainoa, joka potkii sohvaa ja kaipaa tekemistä, joka olisi ihan vapaamuotoista eikä sidottu mihinkään. Kaikki esittäminen on sitä paitsi itsensä ylittämistä ja palkitsevaa ja aplodit tuntuvat aina hyviltä.

Satu Heikkilän kanssa Leskirouvaa pyörittävän Hanna Bergholmin mukaan iltapäiväkaraokeen on helppo lähteä vaikka yksin.

– Esimerkiksi eläkeläisiä ajatellen on tärkeää, että on paikkoja, joihin voi mennä myös yksin. Karaokessa voi osallistua yhteiseen tekemiseen, vaikka kotoa lähtiessä ei olisikaan kaveria mukana.