Lentopallosivusto rankkaa Akaa-Volleyn kuudenneksi

Lentopallon riippumaton erikoisjulkaisu Lentopallo.info on julkaissut miesten Mestaruusliigan leikkimielisen kesärankingin, jossa liigan yhdeksän joukkuetta arvioidaan pelillisten tekijöiden ja valmistautumistason mukaan. Julkaisun mukaan rankingia muokataan kauden lähestyessä ja joukkueiden kehittyessä.

– Kun lentopallon miesten Mestaruusliigan alkuun on noin kaksi kuukautta, joukkueet ovat varsin erilaisissa kehitysvaiheissa, todetaan rankingin yhteydessä.

Liigan loppupäästä lähtevän kesärankingin yhdeksäntenä on Kokkolan Tiikerit ja seuraavilla sijoilla Team Lakkapää ja Lentopalloseura Etta. Kuudentena on Akaa-Volley, josta Lentopallo.info kirjoittaa seuraavasti.

– Pirteä haastaja on taas valmiina kiusaamaan isompiaan. Varsinainen kaappaus on Venezuelan ihme Enderwin Herrera. Maajoukkueessakin piipahtanut Ville Juntura passaa taas pääsarjassa. Uusi keskitorjuja Shonari Hepburn tulee Bahamalta. Hakkuri Joni Mikkosen jatkaminen on hieno juttu. Oliver Lüütsepp saapuu valmentajaksi.

Kesärankingin viides on Raision Loimu, neljäs Hurrikaani-Loimaa ja kolmas Vantaa Ducks.

VaLePa on rankattu kakkoseksi seuraavilla kriteereillä.

– Suomen mestari jatkaa vahvalla miehistöllä ja on takuulla taas yksi mestarisuosikeista. Klassikkopassari Mikko Esko aloittaa kauden 40-vuotiaana, ja Olli Kunnarillakin on vuosirenkaita jo 36. Urpo Sivula ja Markus Kaurto elävät parhaita pelivuosiaan. Kokenut brassi Alan on erittäin kiintoisa lisä, samoin 212-senttinen hakkurinuorukainen Aaro Nikula. Radovan Gacic aloittaa valmentajana.

Kesärankingin ykkössijalla on Sampo Volleystä ja Leka Volleystä tulevalle kaudelle yhdistetty uudisseura Savo Volley.

– Suosikkivalmentaja Jukka Tuovinen saa heti fuusioseuran avauskaudelle mestarikandidaatin luotsattavakseen. Nimilista kertoo olennaisen: Lelu Ojansivu, Miro Määttänen, Jukka Lehtonen, Antti Siltala, Andrus Raadik… Mielenkiintoista on lisäksi nähdä, onnistuvatko nuorten maajoukkuemiehet Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi saamaan liigaroolia, kirjoittaa freelance-toimittaja Pasi Tuomisen julkaisema Lentopallo.info.