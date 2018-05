Lukkohuolesi kaikki heitä

Akaan Lukkopalvelun toimitiloissa käy kova kuhina, kun uuden paikallisen lukkoliikkeen yrittäjät Mikko Ahoniemi ja Reko Holm valmistautuvat tuleviin avajaisiin. Vähän väliä pitää kuitenkin keskeyttää hommat hetkeksi ja vastata puhelimeen. Puskaradio on toiminut, ja tuttuja miehiä kysellään töihin jo nyt. Yrittäjät ovat tyytyväisiä, että kalenterista alkaa löytyä töitä, vaikka viralliset avajaiset ovat vielä edessä. Mikko Ahoniemi ja Reko Holm lupaavat, että lukkopulmissa voi ottaa yhteyttä vaikka heti. Hämeentien myymälässäkin saa poiketa uusia yrittäjiä jututtamassa.

Perjantaina 18. toukokuuta ovet avataan makkaranpaiston ja pullakahvien merkeissä. Tarjoilua on luvassa kello 10 ja iltapäiväkahden välisenä aikana. Hyviä tarjouksiakin on luvassa.

– Perjantain avajaistarjouksena teemme Classic-avaimia 5 euron kappalehintaan, Reko Holm lupaa.

– Ja kaikista perjantaina tilattujen asennustöiden tarvikkeista yksityistaloudet saavat 25 prosentin alennuksen, Mikko Ahoniemi jatkaa.

Yrittäjät ovat huomanneet, että lukkomurheet saattavat jäädä roikkumaan muiden kiireiden jalkoihin. Siksi perjantain tarjous onkin oiva.

– Lukko-ongelmat kannattaa laittaa nyt kerralla kuntoon, Mikko Ahoniemi vinkkaa.

Molemmat miehet ovat paikallisille tuttuja ja työskennelleet aiemmin Akaassa. Mikko Ahoniemellä on alalta 18 vuoden kokemus ja viimeiset kymmenen vuotta siitä Akaassa. Reko Holm opiskeli alalle oppisopimuksella. Hän kertoo olevansa paljasjalkainen toijalalainen. Yrittäjiksi he lähtivät tilaisuuden auettua.

– Kyllä tämä palvelu on hyvä olla kotikylällä, Reko Holm toteaa.

Yksityisasiakkaiden lisäksi Akaan Lukkopalvelu palvelee myös yrityksiä, kuten isännöitsijöitä ja huoltoyhtiöitä.

– Perinteinen lukkoseppäpalvelu on meidän juttumme, mutta meiltä saa tarvittaessa kaiken kameroista rikosilmoittimiin, miehet kertovat.

Valikoimassa ovat kaikki päätuotemerkit kuten Abloy, Kaba ja Dorma. Yrittäjät muistuttavat, että jos tarvittavaa ei Akaan Lukkopalvelun hyllystä suoraan löydy, sen hankkiminen onnistuu tilaamalla. Toimitusaika on yksi arkipäivä.