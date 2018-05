Tiistaiseurassa keskustellaan 22.5. kello 15 laulajamuistoista mukaan otettujen ääninäytteiden pohjalta. Tilaisuus järjestetetään Seniorituvalla Toijalassa osoitteessa Kirkkotori 6. Tilaisuus on kaikille avoin.

Eino Leinon Elegiasta tunnetaan puhutteleva säe: ”kalliit on laulujen lunnaat”. Ja onhan samalta pohjalta esitetty kansanomainen sananparsikin: ”Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee.” Varsinkin kevyen musiikin puolelta tunnetaan lukuisia esimerkkejä ihmiskohtaloista, joissa elämän hallinnan ja laulamisen yhteen sovittaminen on ollut suuri ongelma.

Esiintyväksi artistiksi ryhtyminen on monesti uskalias yritys: menestys on vaarallista, urakehitykseensä pettyminen ehkä vielä pahempaa. Mutta toki on myös onnistumisia, joskin hintansa nekin ovat vaatineet. Keitä maailmalta ja maastamme muistamme ja tiedämme, joiden lunnaat ovat jääneet askarruttamaan mieltä?