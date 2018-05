Taimitarhalla tiedetään, mikä ilahduttaa äitienpäivänä

Lähituotanto kasvattaa ansaitusti arvostustaan jatkuvasti. Jo yli viidenkymmenen vuoden ajan ovat myös akaalaiset multasormet päässeet nauttimaan lähituotannosta. Kolmannen sukupolven yrittäjät Magnus Säteri ja Mervi Lankila-Säteri kertovat, että Toijalan Taimitarhalla kasvatetaan suurin osa myynnissä olevista taimista itse. Puita, pensaita ja perennoja ei siis kuljeteta maan ääristä, vaan ne ovat kasvaneet myyntikokoisiksi hyvissä mullissa Ritvalanraitilla.

Toijalan Taimitarha tunnetaan laajoista valikoimistaan, mutta erityisesti kaupoille poiketaan ruusujen vuoksi.

– Ruusuja tullaan hakemaan satojenkin kilometrien päästä, Mervi Lankila-Säteri kertoo.

Myös aitataimia lähtee Matkahuollon mukana ympäri Suomea. Tavallisemmin taimitarhalle saavutaan kuitenkin paikan päälle. Toiset saapuvat valmiin listan kanssa, kun taas toisilla on tiedossa vasta paikka kasville, mutta ei vielä ajatusta siitä, mitä paikalle olisi hyvä istuttaa.

Toijalan Taimitarhan verkkosivuilta löytyy lajityypeittäin tehty listaus myynnissä olevista kasveista. Yrittäjät kuitenkin muistuttavat, että vaikka etsittävää kasvia ei listalta löytyisi, kannattaa sitä silti taimitarhalta tiedustella. Esimeriksi pienet erät eivät aina ehdi nettiin asti.

– Monet sanovat, että tänne tuleminen on vähän sama, kun pääsi lapsena karkkikauppaan, Mervi Lankila-Säteri hymyilee.

Äitienpäiväksi monia äitejä ja isoäitejä ilahdutetaan kukilla. Magnus Säteri vinkkaa, että viherpeukalolle sopiva lahja on esimerkiksi alppiruusu. Helppohoitoisempi vaihtoehto on kaunis ja värikäs atsalea, joka viihtyy valoisammallakin pihalla. Erityisen kestävän lahjan etsijälle Toijalan Taimitarhalla on suuri valikoima puita.

– Yleisimmin ostetaan lahjaksi omenapuu, mutta myös jaloja lehtipuita hankitaan. Esimerkiksi tammi voi kasvaa pihassa viisisataa vuotta. Pitää toki ajatella lahjan saajan pihaakin, Magnus Säteri muistuttaa ja lisää, että myös pienempiä puita on valikoimassa.

Jos ostoksia on enemmän tai ne ovat suurikokoisia, ei kuljetuksesta tarvitse murehtia.

– Kuljetamme tarvittaessa. Esimerkiksi puut tulevat kuorma-autolla ehjänä perille, Magnus Säteri lupaa.

Mikäli lahjan saajan maku kukkien suhteen ei ole tiedossa, varma vaihtoehto on muistaa Toijalan Taimitarhan lahjakortilla.

Asiakkaita palvellaan Toijalan Taimitarhalla aina hyvin ja asiantuntevasti. Sekä Mervi Lankila-Säteri että Magnus Säteri ovat koulutukseltaan hortonomeja, joten heitä kannattaa lähestyä mieltä askarruttavilla kasviaiheisilla kysymyksillä. Vakituisen henkilökunnan lisäksi taimitarhalla työskentelee harjoittelijoita ja työssä oppijoita. Myös noin kymmenen paikallista nuorta saavat Toijalan Taimitarhalta kesätyöpaikan.

Toijalan Taimitarha Oy

Osoite: Ritvalanraitti 87, 37720 Ritvala

puhelinnumero: 03 588 2275

Avoinna ma–pe 9.30–18, la 10–15, su 12–16

www.toijalantaimitarha.fi