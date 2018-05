Pihan ja parvekkeen kukkaloisto löytyy Palkinpään puutarhalta

Kevätrapsutukset ovat pihoilla täydessä käynnissä ja visiot tulevan kesän kukkaloistosta pulppuavat puutarhaihmisten mielissä. Sormien syyhytessä istutushommiin löytyy apu Palkinpään puutarhalta.

Puutarhan piha-aluetta on kevääksi uudistettu. Piha-alueelta löytyvät hedelmä- ja koristepuut ja -pensaat, havut ja monivuotiset perennat. Pihan uuden ilmeen voi nähdä Palkinpään puutarhan perinteisessä äitienpäivätapahtumassa. Tapahtumassa on tarjolla partiolippukunta Toijalan Eräveikkojen keittämää hernekeittoa.

Amppelit kuuluvat kesään yhtä lailla kuin aurinko tai jäätelö. Palkinpään puutarhan monipuolisesta valikoimasta löytyy kotien kaunistukseksi paljon komeita kukka-amppeleita.

Amppeleiden lisäksi pihaa kaunistetaan monenlaisilla kesäkukilla. Kesäkukkasuunnitelmien teossa voi antaa mielikuvituksen lentää ja yhdistellä mieleisiään kasveja ennakkoluulottomastikin. Palkinpään puutarhan väki kertoo, että asiakkaiden kehittelemiä yhdistelmiä on kiva katsoa ja poimia niistä ideoita itsellekin. Juuri nyt pinnalla ovat esimerkiksi pihapelargoniat, oliivipuut ja maljaköynnökset. Rungollisista marketta, verenpisara, ruusut ja kesäkoisot ovat myös suosittuja ja hyviä lahjaideoita äideille.

Erilaiset yrtit ovat viime vuosina tehneet tuloaan kesäkukka-asetelmien joukkoon. Suositut amppelitomaatti ja -mansikka taas ovat saanut kilpailijan amppelikurkusta. Kotipuutarhaa voi viritellä myös kasvattamalla vihanneksia itse siemenestä. Vihannesten ja kesäkukkien siemenvalikoimat ovat juuri nyt parhaimmillaan. Samalla ostoskoriin kannattaa napata myös ruokasipuleiden istukkaat.

Puutarhalta muistutetaan, että kukkien lannoitus pitkin kesää on tärkeää.

– Me teemme alkutyön, mutta kukoistus tulee omalla hoidolla.

– Et itsekään tykkää pelkästä vedestä ja näkkileivästä. Kun kasvit saavat ravintoa, ne alkavat hymyillä, kuten ihmisetkin.

Kaiken istutuksen kulmakivi piilee hyvässä mullassa ja oikeissa ravinteissa. Suurempaan tarpeeseen Palkinpään puutarhalta löytyy multaa ja kuoriketta peräkärryyn lapioitavaksi. Säkeissä myynnissä on sekä Kekkilän että Belindan multaa. Kekkilältä valikoimassa ovat tuotteet lannoitteista katteisiin. Myös Biolanilta löytyy lannoitteita ja kasvualustoja vihanneksille.

Toukokuussa on äitienpäivän lisäksi toinenkin tärkeä päivä. Nimittäin työnjohtaja Tyyne täyttää kymmenen vuotta. Koirakaveri ilahduttaa asiakkaita yhdessä ystävänsä Aunen kanssa. Koirakaksikko on jo varsin kuuluisa ja heitä osataan kysellä, jos hännänheiluttajia ei puutarhalla näy.

Palkinpään Puutarhapiste

Osoite: Hevossaarentie 5, Toijala

puhelinnumero: 040 563 2333

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–16, su 10-16