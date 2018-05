Hälytysjärjestelmä taipuu moneksi ja kulkee mukana puhelimen sovelluksessa

Kotiin yksin saapuva koululainen on unohtanut avaimet kotiin. Mummun naapurissa on ollut hämäriä kulkijoita ja häntä pelottaa. Jätinköhän kahvinkeittimen aamulla päälle? Lukko­Luket -turvallisuusalan liikkeen Lempäälän toimipisteen päällikkö Juuso Pakkanen kertoo, että heillä on tuttuihin ongelmatilanteisiin helppo ratkaisu.

LukkoLuketin valikoimasta löytyy puhelimen sovelluksella hallinnoitava Yale Smart Living -hälytysjärjestelmä, johon voi liittää monia arkea helpottavia ja turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia. Oveen asennettava Yale Doorman -lukko avautuu joko koodilla, pienellä lätkällä tai etänä puhelimen sovelluksella. Sovelluksella voi hallinnoida myös pistorasioita. Pistorasian voi kytkeä pois päältä etänä, jos esimerkiksi syntyy huoli, että sähkölaite on jäänyt päälle.

Puhelimesta voi seurata myös oven avautumista. Esimerkiksi vanhempi saa työpaikalla tiedon koululaisen kotiinpaluusta. Lisäksi tieto siitä, onko ovi mennyt kunnolla kiinni, näkyy puhelimessa.

Hälytysjärjestelmään on mahdollista kytkeä kamerat, jolloin hälytyksen ollessa päällä oven avauduttua omistajan puhelimeen lähtee hälytys ja kolme valokuvaa sisälle tulijasta. Myös liiketunnistimella toimivia sisä­käyttöisiä IP-kameroita on saatavilla.

Yale Smart Living -hälytysjärjestelmällä voi hallinnoida lisäksi palohälyttimiä. Tieto palo­hälytyksestä tulee välittömästi asukkaan puhelimeen. Valvonta tuo turvaa niin vanhuksille, lapsille kuin esimerkiksi kesämökille.

Juuso Pakkanen kertoo, että järjestelmän asentaminen järjekotiin on nopeaa ja vaivatonta.

Kodin turvaan liittyvissä asioissa ei voi olla liian varovainen. Siksi lukitus- ja valvonta-asiat on syytä uskoa valtuutetulle toimijalle. Onneksi sellainen löytyy läheltä. Lempääläinen LukkoLuket on sekä Abloy- ja iLOQ -valtuutettu että finanssialan keskusliiton hyväksymä lukkoliike. Lain mukaan lukkoliikkeellä on 1.1.2019 lähtien oltava elinkeinolupa. Luvan saadakseen liikkeellä pitää olla turvallisuusvalvojan erikois­ammattitutkinto.

LukkoLuketeilla on jo useita erikoisammattitutkinnon suorittaneita työntekijöitä ja lain määräämät vaatimukset ovat olleet kunnossa jo vuoden päivät.

LukkoLuket Oy

Tampereentie 38

37500 Lempäälä

Avoinna ma–pe 8.45–14.45

p. 050 500 4880