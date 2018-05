Digitointi pitää muistot tallessa

Muistojen tallennusmuodot ovat kokeneet vuosien mittaan melkoisen myllerryksen. Tämän päivän lapsille ja nuorille eivät ole tuttuja diat, kaitafilmit eivätkä edes VHS-kasetit, mutta niille ovat aiemmat sukupolvet tallentaneet hetken jos toisenkin. Ajan hammas on kuitenkin vaarassa puraista tallennettuja muistoja. Timo Saarinen Timon kuvakaupasta vinkkaa, että sen vuoksi ainutlaatuiset tallenteet olisi hyvä laittaa talteen myös digitaaliseen muotoon.

Digitoiminen onnistuu näppärästi toimittamalla vanhat diat, kaitafilmit tai VHS-kasetit Timon kuvakauppaan. Timo Saarinen lupaa video- ja kaitafilmien digitoinnille toukokuun ajaksi 20 prosentin alennuksen ja diojen digitoinnille 40 prosentin alennuksen. Digitoinnin ansiosta arvokkaista muistoista voivat nauttia tulevatkin sukupolvet.

Vuodesta 2000 kuvakauppayrittäjänä toiminut Timo Saarinen toteaa alan muuttuneen paljon lähes kahdessakymmenessä vuodessa. Digivallankumous on tuonut haasteita, mutta uudet asiat ovat aina kiinnostaneet Timo Saarista. Haasteisiin on vastattu ja niitä on selätetty.

– Silmät kii ja sata lasissa mennään, hän naurahtaa.

Digitalisoinnin lisäksi aina ajankohtaisia ovat erilaiset kuvatuotteet. Timon kuvakaupan laajasta valikoimasta voi tilata muun muassa omalla kuvalla varustettuja kukkaroita, canvas-tauluja ja tyynyliinoja. Suosituimmaksi tuotteeksi Timo Saarinen mainitsee mukit. Lasten tai lastenlasten kuvat mukissa ovat suosittu lahja esimerkiksi äitienpäivänä.

– Mukit ovat käyttötavaraa, eikä niitä tarvitse laittaa vain kaapin päälle ihailtavaksi.

Usein mukiin tai muuhun tuotteeseen päätyy Timo Saarisen ottama luokka- tai päiväkotikuva. Vuonna 2012 it-alan yrityksen kanssa yhdessä kehitetty nettisivujen kautta toimiva tilausjärjestelmä mahdollistaa niiden kätevän tilaamisen.

– Se oli iso askel. Olimme hyvinkin edelläkävijöitä tilausjärjestelmän kanssa, Timo Saarinen kertoo.

Pöytäkoneiden vähenemisen myötä on erityisen tärkeää, että järjestelmä toimii niin puhelimella, tabletilla kuin läppärilläkin. Timo Saarinen iloitsee, että siinä on onnistuttu.

Puhelimella valokuvaaminen on monelle yleisin keino taltioida muistiin hetkiä arjesta ja juhlasta. Timo Saarinen kertoo, että ongelmia tulee usein silloin, kun halutaan saada kuvat puhelimesta ihan oikeiksi kuviksi. Ratkaisu on Timon kuvakaupassa sijaitseva Kuvakioski. Apuakin löytyy, jos hankaluuksia tulee eteen, hän lupaa.

Monipuolisen valikoiman kruunaavat taiteilijatarvikkeet ja kehystyspalvelu.

Timon Kuvakauppa

Osoite: Kirkkotori 1, 37800 Toijala

puhelinnumero: 03 542 4997

Avoinna ma–pe 9–17, la 9–13

info@timonkuva.fi