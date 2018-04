Samu Saarinen esiintyy Loimussa

Rukoussunnuntain Loimu kokoontuu Akaan seurakuntakeskuksen yläsaliin 6.5. kello 14–16 teemalla Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Aiheesta pitää puolen tunnin Raamattutunnin Harri M. J. Joki ja Jussi Seppänen esittää valmistamansa laulun päivän Raamatun teksteihin.

Kahvitarjoilun jälkeen on vuorossa Samu Saarisen konsertti. Saarinen on muusikko ja evankelista, jonka lauluissa on elämän ja evankeliumin maku. Ne lohduttavat ja antavat voimaa arjen keskelle. Laulut ovat syntyneet oman elämän keskellä – sen iloissa ja koettelemuksissa – ja siksi ne kutsuvat kuulijatkin kyselemään omaa paikkaansa Jumalan armon alla pilvisinä ja kirkkaampina päivinä. Laulut eivät jätä ketään kylmäksi.

Tilaisuuden lopuksi yleisö saa antaa uudelle lauluntekijävieraalle sanoja, joista hän tekee seuraavan Loimun vastausmusiikin. Lauluntekijävieraaksi on lupautunut Mia Joki. Loimussa on tarjolla myös henkilökohtaista esirukouspalvelua. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.