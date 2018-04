Leijona Futsalin taistelu ei riittänyt voittoon toisessa SM-finaalissa

Futsal-Liigan finaalit jatkuivat keskiviikkoiltana Iittalassa, jossa Leijona Futsal isännöi jyväskyläläistä Kampuksen Dynamoa toisessa loppuottelussa. Ensimmäisen finaalin lukemin 8–3 hävinnyt kotijoukkue paransi peliään paljon, mutta sekään ei riittänyt. KaDy väänsi toisen kiinnityksen mestaruuspyttyyn jatkoajalla lukemin 3–4. Varsinainen peliaika päättyi 2–2.

Hiukan yli 300-henkinen yleisö sai futsalmaiseen tyyliin nähdä jännittävän ja tapahtumarikkaan ottelun. KaDy teki pelin ensimmäisen maalin avausjaksolla, mutta tauolle päästiin kuitenkin kotijohdossa. Leijona Futsalista maalinteossa onnistuivat hienojen kuvioiden päätteeksi Jussi Nyström ja Dusan Milojevic.

Toisen jakson alussa vierasjoukkue sai kuitenkin toivomansa tasoitusmaalin, kun Leijona Futsalin merkkauspeli petti erikoistilanteessa. Molemmat joukkueet hakivat vimmatusti johtomaalia, mutta tolppien väliin palloa ei enää varsinaisella peliajalla saatu. KaDy kilautteli maalirautoja pariin otteeseen, ja se oli kenttäpelissä niukasti niskanpäällä läpi ottelun muutenkin.

Jatkoajalla nähtiin vielä dramaattinen loppu, kun ensin KaDy onnistui kahdesti. Tatu Ahonen toi Leijona Futsalin vielä maalin päähän, mutta tasoitusta ei saatu, ei edes aivan lopussa vihelletystä rankkarista. Näin vierasjoukkue pääsi tuulettamaan toista finaalivoittoaan.

Mestaruuteen vaaditaan kolme otteluvoittoa, ja KaDylla on nyt pokaaliin täydet kolme katkaisumahdollisuutta. Ensimmäinen niistä on lauantaina Jyväskylässä, ja vain Leijona Futsalin vierasvoitto tarkoittaisi sarjan jatkumista maanantaina Iittalassa. Mestari on selvillä viimeistään ensi viikon torstaina, jolloin mahdollinen viides ottelu pelataan Jyväskylässä.