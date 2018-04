Nahkialanvuoren kuntoportaat rakennetaan haastekampanjan ja keräyksen turvin

Nahkialavuoren liikuntayhdistys rakentaa vuoren kupeeseen 120 metriä pitkät kuntoportaat. Portaat rakennetaan vuoren moottoritien puoleiselle seinämälle niin, että ne lähtevät ylös noin 50 metriä ennen tietä ylittävää puusiltaa. Portaiden korkeusero tulee olemaan 26 metriä.

Akaan kaupunki on vuokrannut yhdistykselle maapohjan ja myöntänyt hankkeelle toimenpideluvan. Yhdistys on jo kaatanut porraslinjalta puut ja Toijalan Kone ja Kuljetus tasaa kohta maapohjan.

Kuntoporrashankkeen kustannusarvio on 30 000 euroa. Akaan kaupunki on tämän vuoden talousarviossa varannut portaisiin 10 000 euroa. Muun rahoituksen hoitaa liikuntayhdistys kahdella kampanjalla:

Porrastasanteelle linjan puoliväliin pystytettävään mainostauluun on yrityksien ja yhdistyksien mahdollista päätä yli 100 euron lahjoituksella. Liikuntayhdistyksen tilille FI56 4252 0010 1357 95 kun tallettaa vaikka 101 euroa on mukana taulussa. Jotta asiaan innostuttaisiin, ovat haasteet paikallaan. Leomuovi Oy on paikkansa taulussa lunastanut ja haastaa mukaan Miraco Oy:n ja HTL Worksin. Paikallislehti Akaan Seutu on mukana ja haastaa Vaatetusliike Huuskan ja Toijalan Nuorisoseuran. Oy RGJS&co on mukana ja haastaa Toijalassa toimivat lionsklubit.

Porrashanketta rahoitetaan myös keräyksellä. Toijalan keskustassa on Ninas Cafe Placessa keräyslipas, jonne pudottaa haluamansa summan. Rahaa voi laittaa myös Nahkialanvuoren liikuntayhdistyksen pankkitilille FI56 4252 0010 0357 95 merkinnällä ”kuntoportaisiin”.

Kaikkien kaupunkilaisten liikuntaharrastusta palvelevien portaiden on tarkoitus olla käytössä tänä syksynä. Tarkemmin Nahkialanvuoren liikuntapuisto-hankkeesta saa tietoa liikuntayhdistyksen kotisivuilta www.nahkialanvuori.fi