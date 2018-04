Kuntien valtionosuudet ovat laskeneet vuodesta 2007 yli 2,1 miljardia euroa. Kunnissa tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että vanhusten hoivaa on tehostettu ja leikattukin paikoin kovallakin kädellä. Kotona asumusta tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin jopa silloin, kun läheiset näkevät tilanteen mahdottomaksi. Vanhainkodit ovat Akaassakin muuttuneet tehostetun palveluasumisen yksiköiksi, joissa on ihan eri hintapolitiikka kuin vanhainkodeissa. Jokainen siirto maksaa erikseen.

Julkisen hoidon rinnalle on noussut yksityisen hoivan palveluja, joihin pääsevät he, joilla varaa on. Suuret ikäluokat ikääntyvät hyvää vauhtia ja heillähän on pääsääntöisesti hyvät työeläkkeet, joiden mukaan taksat määritellään. Näin pitää toki ollakin.

Maa valmistautuu sosiaali- ja terveysuudistukseen, vaikka epäilevien tuomaiden määrä kasvaa koko ajan. Akaan tilanne on hyvä. Tehostelun palveluasumisen yksiköt ovat kunnossa ja Mäntymäkeä lukuun ottamatta valmiina siirrettäväksi maakunnalle. Mäntymäkikin on rakennuksena tiensä päässä ja korvataan uudella, jahka valtuuston päätös toiminnan yksityistämisestä saadaan toteutettua.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on kustannuksien hillitseminen. Kaikkia palveluja tarkastellaan tulevaisuudessa entistä kriittisemmin. Vanhustenhuollossa kunnat ovat säästäneet ja virtaviivaistaneet palvelujaan hampaat irvessä, mutta tämä ei riitä. Edessä on vaikeita valintoja, koska Suomi ikääntyy. Ne selviävät tulevaisuudessa parhaiten, jotka ovat ymmärtäneet ennakoivan terveydenhuollon merkityksen. Ääneen ei sitä sanota, mutta tosiasiassa kansalaisten toivotaan välttävän maakunnan vanhuspalveluja viimeiseen asti.

Ei auta, vaikka juhlapuheissa sanotaan ikäihmisten maksaneen jo työllään palvelunsa. Hallitus väristä riippumatta leikkaa jatkossakin. Akaassa hoitajamitoitus on nyt 0,55, mikä tietää entistä vähemmän käsiä ikäihmistä auttamaan. Edessä on väkisinkin aika, jolloin läheisten on otettava vastuuta vanhuksistaan. Vastuuta on otettava jopa ilman korvausta, mikä toteutuu jo nyt omaishoitajien tiukentuneiden tukien muodossa.

Jos palvelut pelaavat, kukaan ei valita. Akaassa kotihoito saa kehuja. Koska haluamme asua tutuissa ympyröissä mahdollisimman pitkälle, turvallinen hoito kotona on toivottua. Myös kodin on muututtava iän myötä. Vaikeasti huollettava omakotitalo ei ole kaikille paras paikka, joten ajanmukaisia vaihtoehtoja on oltava tarjolla. Akaassakin olisi hyvä miettiä, saataisiinko asemanseudulle ikäihmisten palveluasuntoprojekteja käytiin puuterminaalin lähdettyä.

Vaikeat ratkaisut on tehtävä hyvinvointiyhteiskuntaa kunnioittaen. Olemme kansakuntana niin vahvoja kuin heikoin lenkkimme. Meillä ei ole varaa ylilyönteihin ja uusliberalistiseen hanhenmarssiin. On aivan oikein, että yhteiskunnassa tähdennetään, että jokainen on vastuussa itsestään. Tämä ei saa tarkoittaa sitä, että kansalaisista ei pidettäisi huolta silloin, kun omat voimat eivät kerta kaikkiaan riitä ja läheisiä ei ole tai hekin ovat ikääntyneitä. Jos kaikki mitataan vaippoja ja ruoka-annoksia myöten rahassa, ollaan väärällä tiellä.

Ensimmäiseksi ei pidä uhrata heitä, jotka ovat tämän yhteiskunnan rakentaneet. Oli sitten kyseessä julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, palvelun laadusta ja hoidon eettisestäkin tasosta on pidettävä kiinni. Ja kaikkea hoitoa on aina valvottava.