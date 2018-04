Tero Kuparinen esittää uuden levynsä lauluja sunnuntaina

Akaan seurakunnan kappalainen Tero Kuparinen konsertoi Akaan seurakuntakeskuksen yläsalissa 22.4. kello 15. Konsertti on Kuparisen Agape-levyn julkistamistilaisuus. Neljännelle levylleen Kuparinen on tehnyt parisuhdetta ja rakkautta käsitteleviä lauluja. Levy on hänen ensimmäinen iskelmä-/pop-levynsä.

Konsertin aikana kuljetaan läheisen menettämisen ja eron kautta sitoutumiseen, etsitään onnea ja löydetään se lähempää kuin arvata saattaa. Ohjelmisto sisältää myös yhden väkivaltaa ja terrorismia käsittelevän laulun.

Tero Kuparinen esiintyy nelihenkisen yhtyeen kanssa, jossa soittavat Niklas Ahlsved (rummut), Juha Salmesvuori (kontrabasso) ja Markus Mantere (piano). Kuparinen itse laulaa ja soittaa akustista kitaraa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Konsertin päätteeksi on kahvitarjoilu.