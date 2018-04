Akaan puuterminaali nousi valtion ja metsäyhtiöiden tavoitelistan kärkeen – kustannusarvio 4,2 miljoonaa euroa

Liikennevirasto, Metsäteollisuus, Metsähallitus ja VR ovat tuoreessa selvityksessään sitä mieltä, että Akaan raakapuuterminaalin on valmistuttava vuosina 2018–2020. AkaaPointin alueelle suunniteltu kuormauspaikka on uusista, kiireellisimmistä investoinneista suurin ja ainoa, jota ei ole merkitty ehdolliseksi. Määrärahaa sille ei valtion budjetissa kuitenkaan vielä ole.

Koko suomen raakapuun kuormauspaikkaverkon tavoitetila on tuoreessa julkaisussa selvitetty noin kymmenen vuoden aikajänteellä. Mukaan on listattu 54 kuormauspaikkaa, joista neljä on uusia. Akaan kuormauspaikan on tarkoitus korvata nykyiset Toijalan ja Metsäkansan paikat, ja sen suunnittelu jatkuu Liikennevirastossa.

Kuormattavaa riittää ja rata on kunnossa

Kuormauspaikkojen kunnostuksen ja rakentamisen tärkeysjärjestyksessä on otettu huomioon muun muassa ennustettu käyttötarve, kapasiteetin riittävyys ja investoinnin suuruus.

– Yleisenä periaatteena on, että käytettävillä investoinneilla voidaan varmistaa mahdollisimman tasapuolisesti maan eri osissa kuormaustoiminnan jatkuvuus ja tehostaminen. Tämä tarkoittaa, että priorisoidaan useita pieniä investointeja harvojen suurten investointien asemasta, selvityksessä kerrotaan.

Kuormauspaikkahankkeet on jaettu niiden kiireellisyyden mukaan kolmeen koriin. Vuosina 2018–2020 toteutettavat ykköskorin investoinnit ovat hinta-arvioltaan enintään viisi miljoonaa euroa, eikä niiden käyttöön liity merkittävää riskiä, joka voisi pienentää kuormaustarvetta merkittävästi. Lisäksi kuormauspaikan ratayhteyden ylläpito on varmistettu pitkällä aikavälillä.

Akaan kuormauspaikan hinnaksi on selvityksessä arvioitu 4,2 miljoonaa euroa, ja se täyttää myös muut kriteerit.

Akaassa on tehty tiivistä yhteistyötä

Uusia kuormauspaikkoja toteutetaan suurten rakentamiskustannusten vuoksi ainoastaan silloin, kun nykyisten kuormauspaikkojen parantaminen ei ole mahdollista tai kun alueen maankäytön tavoitteet edellyttävät kuormauspaikan siirtämistä uuteen paikkaan.

– Viimeksi mainituissa tilanteissa siirrosta ja sen rahoituksesta sovitaan yhdessä kunnan kanssa, toteavat Pekka Iikkanen ja Tuomo Lapp kirjoittamassaan ja Liikenneviraston julkaisemassa selvityksessä.

Juuri näin on tehty Akaassa, missä kaupunki haluaa rekkarallin pois keskustasta ja pääradan varren nykyistä parempaan käyttöön. Akaa on kaavoittanut 180 hehtaarin yritysalueen Toijalan ja Viialan välille, ja 550 metriä pitkästä junaraiteesta ja lastausalueesta muodostuva terminaali on tarkoitus rakentaa kaupungin ostamille maille. Sinne tehtäisiin pistoraide Toijala–Valkeakoski-radasta, ja rekat tuovat puutavaran pistoraiteen varteen Hirsikankaan jäteaseman risteyksestä lähtevän Täysperävaunutien kautta.

Akaan hankkeen toteutuessa valtio lunastaa radanpidon tarpeisiin tarvittavat alueet ja oikeudet. Suunniteltavan alueen koko on 11 500 neliömetriä eli reilun hehtaarin. Aluetta on mahdollista laajentaa 18 400 neliömetriin.

Pirkanmaalla kasvu kohdistuu Tampereelle ja Akaaseen

Uuden selvityksen mukaan rautatiekuljetusten tehokkuuden kannalta on tärkeää, että nyt esitetyt investoinnit mahdollistavat yhä laajemmin 24 vaunun mittaisten kokojunien kuormaamisen yhdellä raiteella. Tällöin vältytään usealla eri raiteella tai kuormauspaikalla kuormattujen vaunujen siirroilta ja yhdistelemisiltä. Kokojunakuljetusten käytön laajentuminen mahdollistaa myös vaunukierron nopeuttamisen.

Selvitykseen on tehty kolme skenaariota, joiden kaikkien mukaan puun kuormaustarve Pirkanmaalla kasvaa hieman. Kuormaustarve on vuonna 2020 noin 0,9 miljoonaa tonnia, mikä merkitsee noin 0,15 miljoonan tonnin kasvua vuoteen 2016 nähden. Suurin kasvu kohdistuu Tampereen ja Toijalan seutujen kuormauspaikoille.

– Tähän voidaan vastata Akaan uuden kuormauspaikan riittävällä mitoituksella sekä säilyttämällä Oriveden ja Ylöjärven kuormauspaikat, selvitys kertoo.

Akaassa kuormauspaikan kapasiteettitarve on noin 250 000 tonnia vuodessa. Jo aiemmin on kerrottu, että suunnitelmassa varaudutaan alueen laajentamiseen niin, että kuljetusmäärä kasvaa 400 tuhanteen tonniin.