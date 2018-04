Suomen Skeittibetoni valittiin skeittiparkin rakentajaksi

Akaan tekninen lautakunta on valinnut Suomen Skeittibetoni Oy:n Toijalaan tehtävän skeittiparkin rakentajaksi. Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen teki myös Dunright Oy/Windmill Sps. Tekninen johtaja Antti Kemin mukaan voitaneen olettaa, että Suomen Skeittibetoni on hieman vakavaraisempi yritys rakentajaksi.

Perusteluna valinnalle oli, että Suomen Skeittibetoni on esittänyt korkeudeltaan vaihtelevamman parkin rakentamista, yritys on A- luottokelpoinen ja yrityksen liikevaihto viimeiseltä kolmelta vuodelta on isompi kuin kilpailijalla, vaikka vuoden 2015 tilikausi alkaa vasta 9/2015.

Skeittibetonilta saatiin päivitetyt kuvat

Skeittiparkin rakentamiseen on varattu 100 000 euroa, ja paikkana oli alunperin Toijalan Monitoimihallin viereinen puisto. Tarjouspyyntö julkaistiin toukokuussa 2017, mutta siihen ei tullut yhtään tarjousta.

Syksyllä 2017 kaupunki kävi neuvotteluja alalla toimivien skeittiparkkirakentajien kanssa parkin rakentamisesta kirjaston taakse.

Tämän vuoden maaliskuussa kaupunki järjesti skeittiparkista avoimen yleisötilaisuuden, jossa oli paikalla Suomen Skeittibetoni Oy:n edustaja Juuso Aalto. Koska Aalto oli mukana tilaisuudessa, Suomen Skeittibetoni Oy:ltä saatiin päivitetyt kuvat. Tosin myös Dunright Oy:n edustaja oli halukas tarvittaessa ottamaan käyttäjien toiveet huomioon.