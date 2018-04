Papas no Mamas konsertoi Kylmäkosken kulttuurikirkossa

Lauluyhtye Papas no Mamas esittää Kylmäkosken kulttuurikirkossa sunnuntaina 29. huhtikuuta kello 17 runsaan tunnin mittaisessa konsertissa omia tulkintojaan virsistä ja negrospirituaaleista. Osa lauluista on marraskuussa 2015 julkaistulta cd:ltä Eipä koskaan – Papas no Mamas veisaa virsiä.

Papas no Mamas on Espoon Olarissa 1993 syntynyt, sittemmin myös muualta pääkaupunkiseudulta laulajia koonnut mieslauluyhtye. Sen ohjelmistossa on klassista gospelia, vanhoja tuttuja virsiä tuoreesti sovitettuna sekä välillä myös vanhoja lastenlauluja. Yhtyettä johtaa ja laulut sovittaa Juha Vintturi. Papas no Mamas luottaa pelkkien lauluäänien monimuotoisuuteen ja laulaa a cappella, ilman säestystä.

Suomalaisia negrospirituaaleja

Papas no Mamas, tuttavallisemmin Papat, on julkaissut tähän mennessä viisi levyä. Ensimmäinen levy ”This Little Light” (2001) koostuu klassisesta gospelista eli negrospirituaaleista. Orjuudessa syntyneet laulut sisältävät evankeliumin ilosanoman vapaudesta ja paremmasta huomisesta. ”Ei kaupunkia pysyvää” (2003) -virsilevyn runkona on juureva suomalainen perusvirsien aarteisto perusteellisesti uudelleen, jopa yllätyksellisesti sovitettuna. Pappojen kolmannella levyllä, ”Feel the Spirit” (2007) on mukana tuttuja ja tuntemattomampia negrospirituaaleja. Sen jälkeen ovat syntyneet virsilevyt ”Matkalaukkuvirsiä” (2011) ja ”Eipä koskaan – Papas no Mamas veisaa virsiä” (2015). Kahdella viimeisimmällä levyllä saimme solistivieraiksi mm. Maija Sariolan Club For Fivesta ja Hannu Lepolan Rajattomista. Virsissä on paljon samoja aineksia kuin negrospirituaaleissa: molemmissa nousee arkielämän raskaudesta toivo taivaan ihanuudesta.

Papat maailmalla ja mediassa

Papas no Mamas on tuttu vieras useilla radiokanavilla ja konserteissa, yksityistilaisuuksissa ja merkkipäivillä ja joskus televisiossakin. Ohjelmistossa on aina tilanteeseen sopivaa, myös muuta kuin hengellistä musiikkia jykevistä rockklassikoista herkkiin serenadeihin sekä kansan- ja lastenlauluista marsseihin. Papat ovat lisäksi konsertoineet Pohjois-Amerikan länsirannikon suomalaisseurakunnissa sekä Belgiassa ja Hollannissa.

Sitkeän mutta väärän huhun mukaan Papas no Mamas -yhtyeessä laulaisi yksinomaan pappeja. Papit tai sellaisiksi aikovat ovat toki Pappojen vankkaa vähemmistöä, mutta ryhmässä on myös esimerkiksi lääkäreitä, insinöörejä ja kauppamiehiä. Pappoja yhdistää leipätyöstä riippumatta rakkaus laulamiseen ja elämänrohkeutta tuova hengellinen suuntautuneisuus.