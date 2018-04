Nyrkkeilijä Satu Lehtonen tavoittelee viikonloppuna viidettä Suomen mestaruuttaan

Akaan Iskun Satu Lehtonen ottelee tänään nyrkkeilyn SM-kisojen avausottelussa Porissa. Lehtonen kohtaa kello 17 alkavassa sarjan 48 kiloa ottelussa viime vuoden finaalivastustajansa Helsingin Tarmon Noora Kososen.

Semifinaalin voittaja jatkaa sunnuntaina iskettävään finaaliin, jossa toisena vastustajana on arvonnan perusteella suoraan finaalipaikan saanut Raahen Nyrkkeilijöiden Riikka Väärälä.

Satu Lehtonen tavoittelee SM-kisoissa viidettä peräkkäistä Suomen mestaruuttaan.

– Päivän kunto on hyvä. En ole erikseen valmistautunut näihin kisoihin, koska tähtäin on kuitenkin EM-kisoissa. Mutta tänäänkin on tehtävä parhaansa, Lehtonen kertoo.