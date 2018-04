Lentopallo on jyrähtänyt

Akaa Volleyn pelit ovat menneet Akaassa ja lähiseudulla sydämiin saakka. On ollut hienoa seurata lentopallon kehitystyötä, jota on tehty aktiivisesti 20 vuotta, tavoitteena liiga, johon nyt on päästy mukaan.

Juniorivalmennusta lähdettiin kehittämään ja sen avulla saatiin mukaan pelaajia, jotka pitkälti pelasivat joukkueen ykkössarjaan. Tahti koveni, ja osa nuorista kasvateista lähti pois opiskelujen myötä. Onneksi mukaan saatiin uusia pelaajia, joiden kanssa olemme päässeet tähän nykytilanteeseen.

Tämän 20 vuoden projektin päävetäjät Risto ja Tarja ovat antaneet itseltään paljon ja tehneet uhrauksia lentopallon eteen. Myös muuta henkilöstöä on ollut runsaasti mukana edesauttamassa tavoitteeseen pääsyä.

Kaikkien yhteispanos on ollut elinehto joukkueen pystyssä pitämiseen.

Kotikatsomo on saanut aikaiseksi ennennäkemättömän kannustushurmion. Se, jos mikä, antaa pelikentälle lisävoimaa ja on kaikin puolin tärkeä asia pelaajille.

Yleisöä saapuu peleihin paljon, ei ainoastaan Akaasta vaan myös lähipaikkakunnilta.

Yleisö on nauttinut pelitapahtumista. Onpa sellaisiakin, jotka eivät ole olleet aikaisemmin lainkaan kiinnostuneita lentopallosta, mutta nyt heistä on tullut kovia faneja.

Vaikka aina ei voittoa tulekaan, pelit ovat olleet monesti tasaisia ja pienestä on jäänyt kiinni.

Annetaan pelien jatkua Akaassa jatkossakin!

Leo Tammi