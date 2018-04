Tiistaiseurassa puhutaan juhlinnan aiheista

Yhteisessä elämänmenossa erilaiset vuosijuhlat kuuluvat arkeen. Olemme vuosimittareita. On aihettakin muistella menneitä tai ainakin pitää mielessä taakse jäänyttä.

Ovatko kaikki muistamisen kohteet aiheellisia? Tarvitseeko yhdistysten viettää merkittäviä juhliaan viiden vuoden välein? Liputetaanko joidenkin aiheiden ympärillä liikaa samalla toisia aiheita unohtaen?

Katsotaanko liian vähän tulevaisuuteen, valmistaudutaanko tulevaan liian heikosti? Onko tulevaisuus niin vaikea asia, että suunnitelmien tekeminen ja visiointi on lopultakin turhaa näpertelyä?

Tiistaiseura kokoontuu tapansa mukaan Seniorituvalla Toijalan Kirkkotori 6:ssa tiistaina 17.4. kello 15 keskustelemaan edellä kuvatuista teemoista. Takanaan Tiistaiseuralla on näitä yleisötilaisuuksia jo 180. Tiistaiseuran taustana on Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistys ja sellaisena Tiistaiseura on katsomuksellisesti sitoutumaton.