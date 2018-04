Pysähdy hetkeksi: Pääsiäisen muovivuori ja haudan kivi

Nyt on maisteltu mämmiä kerman kanssa tai vaniljakastikkeen kanssa ja väitelty kumpi on se oikea tapa. On avattu suklaamunia ja löydetty hurja määrä muovista rihkamaa, vieläkö pitäisi etsiä kaupasta se yksi muna, jossa keräilysarjan puuttuva figuuri? Tuntuu siltikin tyhjältä.

Kristinuskon tärkeitä ajankohtia ovat joulu ja pääsiäinen. Vaikka markkinatalous koittaa kaupallistaa pyhät hukuttamalla ne lahjoihin, makeisiin ja kausiherkkuihin, hakee mieli jotakin sisältöä – jotakin suurempaa merkitystä pyhien vietolle.

Ihmismieli on siitä kumma, että on vaikea uskoa, ellemme näe. Silti vietämme pääsiäistä surren pitkäperjantaina ja iloitsemme Kristuksen ylösnousemisesta pääsiäisaamuna. Näin pääsiäisen aikaan ovat ajatuksissa olleet ne paikat, jonne Jeesuksen viimeiset maanpäälliset päivät sijoittuvat, missä kaikki tärkeät asiat tapahtuivat. Millainen mahtoi olla se suuri kivi, joka vieritettiin haudan suulle ja pian myös suulta syrjään?

Harvoin on tilaisuutta päästä näkemään maisemia, jotka yli 2000 vuotta ovat säilyneet tai on säilytetty lähes muuttumattomina. Jotakin kai kertoo tapahtumien merkityksestä se, että edelleen voimme matkustaa näille seuduille ja löytää Öljymäen, Vuorisaarnavuoren, kulkea Via Dolorosaa ja paljon muuta. Suomessa näille sijoille olisi kai rakennettu jo kauppakeskuksia ja kerrostaloja.

Israelissa on kuitenkin kunnioitettu Kristuksen uhria ja voimme päästä tutustumaan ja eläytymään aikalaisten elämään tänäkin päivänä. Tämän vuoden syksyllä järjestetään Akaan seurakunnasta matka, jonka aikana käymme muun muassa Kapernaumissa, Getsemanessa, Öljymäellä ja monissa muissa Raamatun kertomusten kohteissa. Uskon, että Raamatun lukeminen muuttuu aivan toisenlaiseksi, kun matkan jälkeen voi sijoittaa kertomukset muistoihin piirtyneisiin aitoihin kuviin.

Sain kohta rippikouluikäisen poikani innostumaan matkasta tai oikeastaan kirkkoherramme Ali herätti innostuksen. On hienoa viedä oma poika samoille seuduille, jossa toinen poika on paljon aiemmin antanut mittaamattoman arvokkaan lahjan meille jokaiselle. Ehkäpä ensi vuonna pääsiäinen saa aivan uuden merkityksen ja pääsiäisaamun riemu on koskettavaa ja täyteläistä iloa pelastuksesta.

Matkaporukkaan mahtuu vielä mukaan.

Siunattua viikkoa sinulle!

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kirkkovaltuutettu ja messuryhmänvetäjä Virpi Lintunen.