Pankkikonttorin sulkeminen pakotti seniorit nettiin

Viialan työpajan tietokoneluokassa joukko Viialan Eläkkeensaajien jäseniä opettelee maanantaisin tietokoneen käyttöä. Oppilaita opettaa työnsuunnittelija Ritva Luumi, jolla on kouluttajatausta ja atk-alan koulutus. Luumi on tehnyt myös kurssimateriaalin eläkkeensaajia varten.

Aamupäivällä työpajan tietokoneluokassa kokoontuu peruskurssi ja iltapäivällä ovat vuorossa vähän kokeneemmat käyttäjät. Kursseilla on yhteensä 25 osanottajaa.

– Olemme aloittaneet ihan siitä, mikä on tietokone, mihin sitä voi käyttää, miten kone käynnistetään ja sammutetaan ja mikä on hiiri, näyttö ja näppäimistö. Kaikilla on ollut halu oppia ja moni on kokenut ahaa-elämyksiä, kun on ymmärtänyt ja osannut, Ritva Luumi kertoo.

Pakottava tarve opetukseen

Viialan Eläkkeensaajien taloudenhoitajan Kari Salon mukaan ikäihmisten tietokoneopetukselle on suuri tarve varsinkin nyt, kun Viialan viimeinen pankkikonttori sulki ovensa alkuvuodesta.

– Ikäihmisten on pakko saada opetusta. Ainakin laskut pitäisi pystyä maksamaan kotona. Toinen tärkeä asia on terveystiedot, Salo toteaa.

Salo on suorittanut Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa -koulutuksen ja toimii kouluttajana, joka käy yhdistyksen jäsenten kotona opastamassa tietokoneen käyttöä. Salo on tehnyt parin vuoden aikana viitisenkymmentä kotikäyntiä. Opastettavia on ollut viisi. Salon lisäksi kouluttajina toimivat Aulis Kirves ja Tauno Tauvo.

Salon mukaan tarvetta on myös ammattilaisen antamalle opetukselle, koska vapaaehtoisten osaaminen ei riitä kaikkiin ongelmatilanteisiin. Salo on tyytyväinen, että maksuton tietokonekoulutus, tilat, koneet ja opettaja järjestyivät Akaan kaupungin Viialan työpajan kautta.

– Tämä on kaupungilta suuri vastaantulo, Salo kiittelee.

Kannettava tietokone sopii seniorille

Kari Salon mukaan eniten ongelmia kotikäynneillä aiheuttavat vanhat tietokoneet ja vanhentuneet ohjelmat. Tietokonekurssilla käydään läpi myös koneiden hankinta. Kouluttaja Ritva Luumi suosittelee ikäihmisille läppäriä eli kannettavaa tietokonetta. Hän yhtyy Kari Salon näkemykseen, että oikea näppäimistö ja hiiri ovat kätevimmät käyttää.

– Kunnon läppäri on hyvä senkin takia, että eläkeläiset ovat liikkuvaa porukkaa. Tabletti voi olla vaikeampi, koska sormihipaisu on niin herkkä ja menee helposti vääriin kohtiin, Ritva Luumi sanoo.

Pankki hävisi Lempäälään

Peruskurssille osallistuvilla Kirsti ja Olavi Grönroosilla ei ole aikaisemmin ollut tarvetta tietokoneelle eikä heillä ole vielä sellaista, mutta osuuspankin konttorin loppuminen Viialasta teki koneen hankinnasta ajankohtaista.

– Saa sitten maksella laskuja, kun pankkikin hävisi Lempäälään. Etupäässä sen takia tulimme kurssille, Olavi Grönroos kertoo.

Olavi työskenteli 32 vuotta Viialan viilatehtaalla viilanhakkaajana ja tehtaan sulkemisen jälkeen levyseppähitsaajana. Kirsti oli Viialan viilatehtaalla 26 vuotta ja Fläkt Woodilla Toijalassa 7 vuotta.

– Siellä työt laitettiin koneelle, eikä se ollut vaikeaa, kun ohjelmat oli valmiina koneella, Kirsti muistelee.

Kauppa- ja ravintola-alalla työskennellyt Ritva Lahti hoitaa laskut verkkopankissa. Kurssilla hän on oppinut uutta kuvien siirrosta ja tekstinkäsittelystä.

– Jos vaikka vielä kirjoittaa elämänkerran, Lahti nauraa.

Kylmäkoskelta kurssille tullut Pekka Kärki on tähän asti käyttänyt tablettiaan vain pelaamiseen. Työelämässä paperitehtaalla hän ei tarvinnut konetta.

– Tietokoneet tulivat silloin, mutta se oli niin yksinkertaista, että painettiin vaan jostain napista. Tarkoitus on oppia hakemaan kaikkia asioita, Kärki sanoo.

Tietokoneopetusta järjestetään lisää syksyllä

Akaan kaupungin Viialan työpajan työtoiminnanohjaaja Ari Salonen kertoo saaneensa useita yhteydenottoja varttuneen väen tietokoneopetuksesta. Kysyntää on ollut enemmän kuin ohjausta pystytään antamaan.

Salosen mukaan uusia, senioriväelle suunnattuja ryhmiä on suunniteltu ainakin ensi syksylle. Viialan työpajan tietokoneluokka on käytettävissä aiemminkin, jos tulijoilla on ohjaaja omasta takaa.

Työpajalla kartoitetaan myös, löytyisikö työttömien joukosta sopivia henkilöitä avustaviin ohjaustehtäviin.