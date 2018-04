Työtie johtaa työhön tai opiskelupaikkaan

Maaliskuun alussa käynnistyneen Työtie-hankkeen tavoitteena on löytää töitä tai opiskelupaikka vuoden loppuun mennessä 150 henkilölle Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien alueella yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa. Asiakkaaksi Työtiehen pääsee TE-toimiston kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Tietyön uravalmentajiin. Hankkeessa jokaista asiakasta kohdellaan yksilönä.

– Tavoitteena on saada asiakas mahdollisimman nopeasti työelämään tai löytää hänelle opiskelupaikka, sanoo valmennuspäällikkö Jaana Hakkarainen.

Työtie on tarkoitettu yli 12 kuukautta työttömänä olleille työnhakijoille ja henkilölle, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä yli 12 kuukautta.

– Alle 30-vuotiaille nuorille ja heikossa työmarkkinatilanteessa oleville, esimerkiksi maahanmuuttajille, työttömyysaika voi olla lyhyempi. Usein näissä tapauksissa vaihtoehdoiksi tulevat työnhaun lisäksi koulutuksen loppuun saattaminen tai uuden ammatin opiskelu, sanoo Hakkarainen.

– Työttömille on tarjolla hyvin monipuolinen TE-palveluiden tarjonta, joiden tavoitteena on auttaa ja edistää työnhakijoita eteenpäin omalla työllistymisen polullaan. Työtie –hankkeen toiminta perustuukin vahvaan TE-toimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön, korostaa Valkeakosken uravalmentaja Sari Salminen.

Apua kaikessa mahdollisessa

Tällä hetkellä hankkeessa mukana on kahdeksan asiakasta ja töitäkin on saanut jo yksi. Työtien uravalmentajat haluavat, että kynnys tulla hankkeeseen on mahdollisimman matala. Toiminnan piiriin mahtuu vielä paljon ja apua löytyy varmasti.

– Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä ei ole velvoittava tai pakollinen juttu, vaan mieletön mahdollisuus. Meillä on verkostoja ja mahdollisuus auttaa tarvittaessa ihan kädestä pitäen. Jo pelkästään asiakirjojen täyttämisessä saattaa olla vaikeuksia. Ei se mitään, me autamme, sanoo Akaan ja Urjalan uravalmentaja Silja Kiehelä.

Hankkeessa ihminen kohtaa ihmisen.

– Minä ainakin haluan vilpittömästi auttaa ihmisiä ja työntää heitä eteenpäin. Jos emme tiedä kaikkiin asioihin vastauksia, etsimme ne. Tahdon kohdata ihmisiä, sanoo Kiehelä.

Varaa aika, tule käymään

Akaan ja Urjalan uravalmentaja Silja Kiehelä löytyy Toijalan torin laidasta kauppiastavaratalon toisesta kerroksesta.

– Kaikillahan ei ole tietokonetta, mutta sekään ei ole meidän kanssa asioimisen este. TE-toimistosta ajan varaamalla tai soittamalla suoraan minulle, pääsee palvelujen piiriin, sanoo Kiehelä.

Työtie-hankkeessa tilanne ei pääty ratkaisemattomana, vaan asiakas autetaan varmasti eteenpäin ja tarvittaessa yhteistyötä tehdään vaikka joka päivä.

Työtien päässä voi olla uusi ura

Millaisia ovat työtie-hankkeen asiakkaat? Etelä-Pirkanmaata pitkään vaivannut rakennetyöttömyys näkyy alueen työttömyystilastoissa edelleen. Työtien toiminnan piiriin tulevilla saattaa myös olla koulutus jäänyt kesken, osan peruskoulutus on kansakoulu.

–Jokainen asiakas on erilainen. Onneksi tänä päivänä koulutusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja voimme räätälöidä yksilöllisen paketin asiakkaan tarpeiden mukaan, sanoo Kiehelä.

– Aika paljon on myös heitä, joiden koulutus on vanhentunut. Silloin työhön pääsyn mahdollisuutena voi olla täydennys- tai lisäkoulutus, joillakin myös uudelleenkoulutus, jatkaa Salminen.

– Tarvitaan vain yksi rohkea yhteydenotto! Valmennuksen kautta saattaa avautua ihan uusi elämä, sanoo Kiehelä.

Jaana Hakkarainen kertoo esimerkiksi lähes 40-vuotiaan yksinhuoltajaäidin uranvaihdosta hitsaajaksi. Alalla on osaajille nyt töitä. Koulutus ja työpaikka löytyivät Valkeakosken Seudun Ammattiopiston ja työnantajien yhteistyön tuloksena.

– Käymme aina läpi myös asiakkaan mahdolliset tuet, koska tarkoituksena ei ole, että ansiotaso laskee ja tukien menetys ei saa olla koulutuksen este, sanoo Salminen.

Työtie on palvelu myös työnantajille

Yli 80 prosenttia Suomen työpaikoista ei tule koskaan auki julkisesti. Edelleen pätee työllistymisessä vanha sääntö, avoimia työpaikkoja on kysyttävä suoraan yrityksistä. Työtie-hanke on myös mahdollisuus työnantajille löytää sopivia työntekijöitä vaivattomasti ja onnistuneesti.

–Hoidamme rekrytointiprosessin maksutta yrittäjän puolesta. Meille voi ilmoittaa työvoimatarpeesta, ja seulomme työnantajille parhaat vaihtoehdot avoimeen työtehtävään. Tarvittaessa menemme myös työnantajan luo neuvottelemaan työpaikoista, sanoo valmennuspäällikkö Hakkarainen.

Työtie palvelee myös yrittäjiksi aikovia. Hanke tekee yhteistyötä tässä kuntien elinkeinotoimien kanssa.

Työtie-hankkeen Akaan ja Urjalan uravalmentaja Silja Kiehelä löytyy numerosta 044 2407078.