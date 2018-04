Jukka Salminen puhuu Akaan vuoden 1918 sotasurmista

Toijalan Pohjola-Norden järjestää Pohjolan päivänä maanantaina 9.4. kello 17.30 tilaisuuden, jossa ye evl evp Jukka Salminen kertoo aiheesta Sotasurmat ja muut tuomiot Akaassa 1918. Tilaisuus järjestetään Nina’s Cafe Placessa Valtatiellä.

Jukka Salminen on perehtynyt aiheeseen perinpohjaisesti tutkiessaan materiaalia Toijalan Seudun Reserviupseerikerhon viime syksynä julkaisemaan kirjaan Akaa yli vaikeiden aikojen 1918 ja 1939–1945 osa 2. Koska kirjasta on painos loppu, ainoa mahdollisuus tutustua aiheeseen on tulla kuulemaan kirjoittajan esitystä.

Vuoden 1918 tapahtumista kirjoitetaan paljon juuri tällä hetkellä, kun tapahtumista on kulunut tasan 100 vuotta. Nyt yleisöllä on mahdollisuus kuulla erityisesti Akaan tapahtumista kyseisenä levottomana vuonna. Toijalan Pohjola-Norden tarjoaa kuulijoille pullakahvit Pohjolan päivän kunniaksi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.