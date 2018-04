Toni Tatin kitara- ja teorbikonsertissa kuullaan säveliä barokista nykyaikaan

Toni Tatti konsertoi Kylmäkosken kirkossa sunnuntaina 8.4. kello 16. Konsertissa kuullaan säveliä barokista nykyaikaan. Konserttiin on vapaa pääsy.

Toni Tatti aloitti kitaransoiton Huittisten musiikkiopistossa 10-vuotiaana Ilpo Vuorenojan oppilaana. Lukion jälkeen opinnot jatkuivat Tampereen teknillisessä yliopistossa, jonka jälkeen Toni jatkoi kitaransoiton opiskelua ensin Tampereen konservatoriossa. Tällä hetkellä Toni Tatti opiskelee Jorma Salmelan kitaraoppilaana Tampereen ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogin koulutusohjelmassa pääaineena kitara, sivuaineena teorbi. Konsertissa kuultava ohjelma on osa Toni Tatin keväällä 2018 esittämää resitaalia.

Toni Tatti esiintyy aktiivisesti kitaristina ja teorbistina soittaen molempia instrumentteja sekä yksin että eri kokoonpanoissa. Teorbi on luutun ja barokkikitaran ohella yksi renessanssi- ja barokkiaikakausien keskeisimmistä näppäilysoittimista. Iso luuttu eli teorbi on kooltaan suurin eurooppalaisiin luuttuihin kuuluvista soittimista, joka kehitettiin luultavasti Firenzen Akatemiassa 1580-luvulla. Toni Tatti soittaa 14-kielisellä barokkiteorbilla, jossa on nylon-, suoli- ja metallikieliä.

Esiintymisen lisäksi kitaransoiton opetus on Toni Tatille suuri intohimo ja kutsumus. Toni Tatti toimii myös Tampereen kitaraseura ry:n hallituksessa taiteellisena johtajana.