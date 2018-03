Pysähdy hetkeksi: Uskon jalo kilpailu

Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja,

ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin.

Jos luoksesi en pääse voittajana,

saan tappioni tuoda kuitenkin. (Virsi 289)

Kristityn vaellusta verrataan usein kilpailuun. ”Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.” (1.Tim.6)

Voittopalkinto on kuolevaiselle tavoittelemisen arvoinen, ikuinen elämä. Päämäärä on asetettu, julki lausuttu ja sitä kohti kilvoitellaan. Lähimmäiset ja lähimmät seuraavat edistymistämme päivittäin ja testaavat kuntoamme. Toivottavasti ympärillämme on paljon niitä, jotka tukevat tavoitettamme ja niitä joita voimme omalta osaltamme tukea tässä yhteisessä kilvassa. Kaikille maaliin pääsijöille on tarjolla jaettu ykköstila, joten toistemme kampittamiselle ei ole tarvetta. Tässä lajissa myös hävinneet palkitaan, kunhan tunnustaa tappionsa: sen että omilla ansioilla ja kilvoittelulla ei palkintoa voiteta, vaan jonkun Toisen suoritukset luetaan kaikkien ansioksi, kunhan ne meille kelpaavat. Ja miksei kelpaisi? Jos yksi suomalainen urheilija voittaa olympialaisissa, on se koko Suomen voitto. Kun yksi Ihminen voittaa kuoleman, on se voitto tarjolla koko ihmiskunnalle uskon kautta, sen uskon kautta, johon meidät on kastettu.

Jos en voi suoraan Isän syliin juosta

ja uskon varmuudesta riemuita,

saan ahdistuksen yössä sinuun luottaa

ja ääneen huutaa: Herra, armahda!

”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.” (2.Tim.4)

Omaa uskoa vahvistaa usein jo pelkästään se, kun seuraa toisten uskomista. Pääsiäisen aikaan kirkko on täynnä tapahtumia, jossa voimme yhdessä uskoa ja vahvistua. Uskominen on joukkuelaji. Ehtoollispöydässä joukkue kokoontuu yhteen vahvistamaan yhteistä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Uskon vahvuutta ja varmuutta ei siinä mitata. Kaikki saavat tulla, uskon sankarit ja epäilevät tuomaat samassa pöydässä.

Jos en voi katsettani sinuun nostaa

ja lapsen lailla jäädä turviisi,

saan katumuksen, tuskan alta pyytää:

Nyt minuun tartu, Vapahtajani!

Tässä lajissa osallistujat ovat monesti vastentahtoisia. Kilpa ei maita. Harjoittelu ei kiinnosta. Säännöt ovat vaikeaselkoisia ja niiden tulkitsijoita on joka lähtöön. Onkohan koko kilpailua edes olemassa palkinnosta puhumattakaan?

Silloin jostain ilmestyy paikalle Vapahtaja. Hän tarttuu kilpailijaan ja vetää tämän maalilinjan yli, kun omat jalat eivät enää kanna. Monet jopa kannetaan maaliin. Voittamisen voima ja vimma tulee inhimillisen omavoimaisuuden tuolta puolen. Vapahtaja on motivoitunut antamaan kaikkensa meidän puolesta ja se kantaa meitä, kun emme jaksa enää edes katsettamme nostaa.

”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt” (Hepr. 6.)

Mika Setälä

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kirkkovaltuutettu