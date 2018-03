Kaupunki havittelee hehtaarikauppaa Viialan yhtenäiskoulun vierestä

Kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen esittää, että Akaa ostaa noin 2,6 hehtaarin peltoalueet Viialan yhtenäiskoulun vierestä. Kauppaan kuuluisi noin 1,6 hehtaaria puistoaluetta koulun ympäristöstä ja noin 1 hehtaari rivitalojen korttelialuetta Hämeentien toiselta puolelta sekä lisäksi katualuetta.

Maa-alueet hankittaisiin mahdollisia koulun ja harrastustoiminnan tulevia tarpeita varten. Koulun vieressä oleva peltoalue on tenniskentän ohella toinen vaihtoehto Viialaan suunnitellun liikuntahallin rakennuspaikaksi.

Akaalla on vuoden 2018 talousarvion investointiohjelmassa 250 000 euroa maa-alueiden hankintaan. Tänä vuonna on kuitenkin jo tehty yksi edellisvuonna sovittu, 47 000 euron kiinteistökauppa. Lisäksi kaupunki on tehnyt Akaan seurakunnalle 182 000 euron tarjouksen Toijalassa Uudessakylässä olevista maa-alueista. Näin ollen nyt esitetty 100 000 euron maakauppa vaati 79 000 euron lisäyksen maa-alueiden hankintaan vuodelle 2018.

Kaupunkikehitysjohtaja Sarkkinen ehdottaa 4.4. kokoontuvalle elinvoimalautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää hyväksyä Viialan kiinteistökaupan sillä ehdolla, että valtuusto myöntää 79 000 euron määrärahan lisäyksen.

Maan osto olisi myös vastaus valtuutettu Jukka Saaren (vas) viime syksynä tekemään vastaavia maakauppoja koskevaan valtuustoaloitteeseen.