Suomen Yrittäjät ajaa yrittäjien asiaa 115 000 yrittäjän voimin

Suomen Yrittäjien tarkistettu jäsenmäärä on 115 000 jäsenyritystä. Töitä niissä on yli 550 000 työntekijälle. Kun mukaan lasketaan yrittäjän oma työpaikka, työpaikkoja on yli 660 000.

– Suuri jäsenmäärä antaa meille vahvan selkänojan vaikuttamiseen. Kun yrittäjiä on laajalti mukana, yrittäjienääni kuuluu. Näillä luvuilla on erinomaiset edellytykset tehdä työtä suomalaisten yrittäjien hyväksi ja rakentaa Suomesta yrittäjäyhteiskuntaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Tilastokeskus yhdisti Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten ja 44 Suomen Yrittäjiin kuuluvan toimialajärjestön jäsenrekisterit ja laski Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tietojen perusteella jäsenyritysten yritysten ja niissä työskentelevien henkilöiden lukumäärän.

Tiedot perustuvat uusimpaan, vuotta 2016 koskevaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon ja jäsenrekisterien tilanteeseen vuodenvaihteessa 2017 – 2018.

Hieman alle kaksikymmentä toimialajärjestöä ei kyennyt toimittamaan rekisteritietoja Tilastokeskukseen. Niiden (noin 17 000 yritystä) jäsenmäärä laskettiin Suomen Yrittäjissä.

Jäsenyrityksistä noin 50 000 on työnantajayrityksiä. Työpaikkoja niissä on yli 550 000 työntekijälle. Kun mukaan lasketaan yrittäjän oma työpaikka, luku on yli 660 000.

Suomen Yrittäjiin kuuluu 393 paikallisyhdistystä ja 62 toimialajärjestöä.