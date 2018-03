Sahurin lisärakennus palautettiin valmisteluun äänin 9–2

Akaan sivistyslautakunta on palauttanut Sahurin päiväkodin lisärakennuksen valmisteluun tekniselle lautakunnalle. Palauttamista esitti Mervi Pulkkinen (kesk), ja äänestyksessä esitystä kannattivat myös Kirsi Nord-Sarkola (sd), Anu Salovaara (vihr), Heli Einola-Virtanen (ps), Sari Lapinleimu (kok), Jukka Koskinen (sd), Jaana Saramies (vihr), Kari Taberman (sd) ja Tuija Toivonen-Perttunen (vas).

9–2 päättyneessä äänestyksessä lautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd) ja Mika Rupponen (sd) kannattivat sivistysjohtaja Tero Kuusiston ehdotusta. Kuusisto ehdotti, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sahurin laajennus toteutetaan hankesuunnitelman mukaisena.

Viialassa oleva Sahurin päiväkoti on rakennettu vuonna 2009, ja mahdollinen laajentamistarve ennakoitiin jo rakennusvaiheessa, kun tontille paalutettiin alue sitä varten. Paalutettua alaa on noin 350 neliötä, ja rakennusoikeutta totilla on käyttämättä 1926 neliötä.

Akaan varhaiskasvatusjohtajan Anneli Säterin mukaan lisärakennusta tarvitaan kipeästi jo loppuvuodesta 2018. Siihen tulisi rakentaa muunneltavat ryhmätilat kahdelle lapsiryhmälle, sosiaalitilat henkilöstölle, toimistotilaa sekä vuorohoidon toiminnot siirrettäväksi lisärakennukseen.