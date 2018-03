Leijona Futsal aloitti pudotuspelit väkevästi

Futsal-Liigan puolivälierät käynnistyivät viikonloppuna. Leijona Futsal aloitti pelit Someron Voimaa vastaan kahdella kotiottelulla. Todella hyvän esityksen jälkeen niistä molemmista irtosivat voitot, ja niinpä joukkue pääseekin tulevana viikonloppuna hakemaan sarjalle katkaisua, kun pelit jatkuvat vieraskentällä. Paikka välieriin aukeaa kolmella voitolla.

Lauantain avausottelu oli kotijoukkueelta melkeinpä kauden parasta peliä, niin kuin tietysti tässä vaiheessa kautta kuuluu ollakin. Erityisesti avausjakso oli todella viihdyttävää seurattavaa, ja johtolukemat olisivat voineet olla suuremmatkin kuin vain 3–1. Hurjasta hyökkäysvoimastaan ja sarjan maalikuningas Arber Istrefistä tunnettu SoVo oli hätää kärsimässä Toijalan Monitoimihallilla.

Leijona Futsalin lauantain voiton pääarkkitehtina hääri serbialainen Dusan Milojevic, joka johti orkesteria kahden maalin ja kahden syötön voimalla. Tulitukea tarjosi kahdesti osunut Miikka Hurme sekä tehot 1+1 loihtinut Petri Grönholm. Avausvoitto irtosi lopulta maalein 5–3 (3–1).

Vielä ei ole voitettu mitään

Jos oli Leijona Futsal lauantaina ansainnut voittonsa tiiviin ja tehokkaan pelin tuloksena, niin täysin samaa voi sanoa sunnuntain ottelusta. Nyt pelissä oli jopa vielä enemmän juonikkuutta, ja avausjakso oli taas lähestulkoon yhtä kotijoukkueen maalipaikkaa. Ja tulostakin syntyi kiitettävästi. Kotijoukkueen materiaalin laajuus oli viikonloppuna ylivertaista SoVoon verrattuna, ja esimerkiksi lauantain sankari Milojevic jäi sunnuntaina tehopisteittä, vaikka Leijona Futsal tyylitteli 8–5 (4–1) -kotivoiton.

Tällä kertaa kirkkaimmissa valoissa paistatteli päivän parhaaksi valittu Tatu Ahonen, joka laukoi kolme täysosumaa. Maalinteossa onnistuivat myös Hurme, Grönholm, Jussi Nyström, Mika Jussila sekä Jirka Järvi, joka avasi kauden maalitilinsä mukavalla hetkellä.

Kaiken kaikkiaan hyvätasoisissa ja vauhdikkaissa puolivälierissä Leijona Futsal on ollut ainakin toistaiseksi niskanpäällä. Päävalmentaja Jovan Stankovic muistutti kuitenkin, että sarja on vielä pahasti kesken.

– Olen tosi ylpeä tästä porukasta, olemme pelanneet hyvin ja nimenomaan koko joukkueen voimin. Jokaisella on tärkeä rooli tässä meidän jutussa. Totuus on kuitenkin se, että emme ole voittaneet vielä yhtään mitään, ja SoVo tulee olemaan aivan eri porukka kotipeleissään. Jos pidämme päämme kylmänä ja onnistumme taktisesti aivan nappiin, myös vierasvoitto on otettavissa ensi viikonloppuna. Helppoa siitä ei tule, Stankovic ennusti.

Välieräpaikka on siis katkolla ensimmäisen kerran lauantai-iltana Loimaan Liikuntahallissa, jossa SoVo pelaa ensimmäisen kotipelinsä. Sarjan venyessä sunnuntaille pelipaikka vaihtuu Somerolle. Se on kuitenkin varmaa, että vain kaksi kotivoittoa pitävät SoVon mitalitoiveet elossa ja venyttävät sarjan ratkaisevaan viidenteen otteluun, joka pelataan tarpeen tullen Akaassa keskiviikkona 28.3.