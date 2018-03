Tonia yhdistää koirien vaatteissa muodin ja käytännöllisyyden

Verkkokauppa Tonian takeissa käytetyt materiaalit on testattu äärimmäisissä oloissa. Niistä tehdyissä vaatteissa ovat nimittäin rymynneet yrittäjäpariskunta Tonia ja Marko Tähtikummun lapset. Heiltä saa palautteen, jota varsinainen käyttäjäkunta ei voi antaa. Jos on kylmä tai märkä, materiaali ei ole oikea. Se pätee niin koirille kuin lapsille. Siksi Toniassa panostetaan nanoteknologiaan.

Unique-mallit suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Jokainen takki räätälöidään käyttäjälleen mittojen mukaan. Jotta mitat olisivat mahdollisimman tarkat, otetaan asiakkaaseen tarvittaessa online-yhteys, jonka aikana Tonia Tähtikumpu opastaa mittauksen tekemisessä. Online-mittaus- ja tilausapupalvelu ovat asiakkaalle maksuttomia.

Varmistaakseen oikean istuvuuden asiakas voi ostaa kymmenen euron hintaisen sovituspukupalvelun. Mittojen ottamisen jälkeen Toniasta lähetetään asiakkaalle kolme eri kokoista puvun runkoa. Sovittamalla jokaiseen takin osaan saadaan mahdollisimman hyvä istuvuus.

Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt muun muassa takkeihin vaihdettava mahapala. Mahapalan kastuttua tai likaannuttua riittää siis pelkkä mahapalan vaihto, eikä pesuun tarvitse laittaa koko takkia. Mahapala on säädettävä, joten se sopii sekä tyttö- että poikakoirille. Toinen Tonian oma innovaatio on muotoiltava peräpäävahvike.

Takeissa käytettävät vuorimateriaalit ovat tarkkaan harkittuja. Comfortemp-muuntujamateriaali pitää käyttäjänsä kylmillä ilmoilla lämpöisenä ja lämpimällä viileänä.

Useille koirille sadetakit ovat kuumia ja saavat koiran läähättämään. Kasteltavat viilennystakit taas ovat hankalia. Yrittäjät kertovat tyytyväisestä asiakkaastaan, Esko-koirasta, jolla on sydänvika. Viilentävän takin ansiosta aiemmin huonosti liikkunut Esko pääsi jälleen kesäisen lenkkeilyn makuun ja sai muutaman aktiivisen elinvuoden lisää. Tonia myy myös Comfortemp-patjoja, joiden makuupaikoista koirat kisaavat.

Comfortemp-materiaalista on tehty lisäksi pehmustettuja kaulapantoja.Pannoissakin viilennys takaa sen, ettei panta tunnu kesälläkään kuumalta. Erityisesti vetäville koirille tarkoitetut, taktisella Cobra-lukolla varustetut pannat tulevat myyntiin kevään aikana.

Toinen Tonian käyttämä vuorimateriaali on keraaminen Meida. Se sopii erityisesti niille, jotka kärsivät huonosta ääreisverenkierrosta ja heikosta aineenvaihdunnasta, tai palelevat helposti miinusasteissa. Materiaalin vaikutus perustuu keraamisten mikrokuitujen kykyyn eristää ja heijastaa vartalon tuottamaa lämpöä.

Istuvuuden ja hyvien ominaisuuksien lisäksi Tonian vaatteissa on tärkeää niiden ulkonäkö. Suosituin Wardog-malli surffaa muotiaallon kärjessä, kuten myös pilottitakkihenkinen Royal Air Dogs-malli. Hauskat ja tyylikkäät mallit ovat Tonian tapa erottua. Omien mallien lisäksi Tonialta on mahdollista tilata uniikki asu esimerkiksi inspiraatiokuvan avulla. Unique-mallit tuovat koira-arkeen juhlaa.

Tonian lippulaiva All-in-one-mantteli voidaan verhoilla vaikkapa old-rose tyylillä. Tarvittaessa materiaaleja tilataan ympäri maailmaa. Aito tweed-kangas esimerkiksi löytyi Englannista. Nanokäsittelyllä tweed-takistakin tulee sadetakki ja samalla takin käyttöikä kasvaa. Kaikkiin Tonian vaatteisiin on integroitavissa Yepzon-paikannuslaite.

Laadukas mittatilaustakki ei synny päivässä tai kahdessa. Tällä hetkellä Tonian toimitusaika on 3–4 viikkoa, mutta usein puku saapuu parin viiikon sisällä tilauksesta. Tonialla on sekä Avainlippu- että Design from Finland -merkki. Tähtikummut ovat ylpeitä siitä, että heidän tuotteensa räätälöidään Suomessa. Jokainen tuote valmistetaan huolella eikä mitään sinnepäin tehtyä lähde Nurmijärvellä sijaitsevista valmistustiloista asiakkaalle.

Tonia Oy:n missio on valmistaa ei enempää eikä vähempää kuin maailman parhaita koirien vaatteita. Yrittäjä- ja lapsiperhearjen ohella Tonia Tähtikumpu on nähty X-Factor Suomi -kilpailussa, missä hän on ihastuttanut laulullaan tuomareita ja katsojia. Huomiota ovat saaneet laulun lisäksi aurinkoisen naisen vaatteet, jotka ovat tietysti Wardog-kuosia Comfortemp-vuorilla ja itse tehtyjä.