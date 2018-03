Luminen Nessin hirviö uiskentelee Toijalassa

Akaalainen Arvi Virtanen on tänäkin talvena loihtinut lumiveistoksia Toijalan yhteiskoulun lähistölle Köyvärintielle. Mukaan on mahtunut vanhoja aiheita sekä pari uutta ideaa. Lisäksi on huomioitu, ettei ketään tytötellä eikä pojitella.

Arvi toivottaa kaikille iloista talvimieltä ja toivoo, että kenenkään pipo ei kiristäisi.

Lumitaideteokset on kuvannut Jaakko Virtanen.