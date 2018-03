Pirkanmaan huumemarkkinoille tuotiin 2,8 miljoonan arvosta amfetamiinia – 37 henkilöä epäiltynä salakuljetuksesta

Keskusrikospoliisi ja Sisä-Suomen poliisilaitos ovat paljastaneet poikkeuksellisen laajan kansainvälisen salakuljetusorganisaation, jonka epäillään tuoneen maahan vuoden 2017 aikana amfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia tarkoituksenaan levittää huumeet Pirkanmaan alueelle.

Ryhmän toiminta paljastui syyskuussa, kun se oli tuomassa 20 kilon amfetamiinierää Alankomaista Pirkanmaalle myytäväksi. Poliisi sai erän takavarikkoon Helsingin Vuosaaressa, kun aineen salakuljettajaksi epäilty henkilö oli luovuttamassa huumeita eteenpäin Suomessa toimineelle rikollisryhmälle. Tilanteessa otettiin kiinni ja myöhemmin vangittiin viisi Suomessa ollutta vastaanottajaa ja kuriiri.

Esitutkinnassa kävi ilmi, että salakuljetusorganisaatio oli toimittanut jo paria kuukautta aiemmin, eli kesäkuussa 2017 30 kiloa amfetamiinia Tampereelle. Tuosta amfetamiinimäärästä poliisi on takavarikoinut noin yhdeksän kiloa, joista noin kahdeksan kiloa Pirkkalan alueelta maastosta ja yhden kilon Lielahdessa sijaitsevan liikekeskuksen saniteettitilojen kattorakenteesta.

Molempien amfetamiinierien yhteenlaskettu katukauppa-arvo olisi ollut katukauppapitoisuudeksi jatkettuna 2,8 miljoonaa euroa.

Epäiltyjä otettiin kiinni myös Alankomaissa

Esitutkinnan perusteella Suomeen tuotiin amfetamiinin lisäksi noin 5000 ekstaasitablettia ja 60 grammaa kokaiinia. Lisäksi organisaation epäillään yrittäneen toimittaa viisi kiloa kokaiinia Pirkanmaan alueelle.

Esitutkinnan kohteena on kaikkiaan viisi törkeää huumausainerikosta, ja epäiltyjä on 37. Heistä 23 henkilön epäillään kuuluneen Suomessa toimineeseen rikollisryhmään ja 14 henkilön alankomaalaiseen ryhmään.

Vangittuja on esitutkinnan aikana ollut yhteensä 19. Lisäksi salakuljetusorganisaation lähettävästä päästä on vangittu yhdeksän henkilöä poissaolevana ja heihin on kohdistettu Alankomaissa eurooppalainen pidätysmääräys Suomeen luovuttamista varten. Epäiltyjä otettiin yhtäaikaisella iskulla kiinni Alankomaissa EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin koordinoimassa yhteisoperaatiossa.

Rahanpesusta epäillään kahdeksaa henkilöä

Lisäksi esitutkinnassa on tutkittu muun muassa seitsemää epäiltyä rahanpesurikosta, joista yhden osalta epäillään, että huume-eristä suoritettua maksua on siirretty välikäsien kautta vähintään 100 000 euron edestä Suomesta Alankomaihin. Rahanpesurikoksista epäiltynä on kahdeksan henkilöä.

– Kyseessä on Pirkanmaan alueen kaikkien aikojen suurin huumejuttu ja se on myös Suomen mittakaavassa suurimpien joukossa. Jutulla on ollut erityinen vaikuttavuus Pirkanmaan seudulle siksikin, että pääosa epäillyistä asuu seudulla, sanoo rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.

Tiiviin kansallisen yhteistyön lisäksi tutkintaan saatiin apua myös oman maan rajojen ulkopuolelta.

– Kansainvälinen yhteistyö Europolin ja erityisesti Eurojustin kanssa olivat merkittävässä asemassa jutun tutkinnan kannalta. Sen ansiosta olemme saamassa rikosvastuuseen epäiltyjä myös huumeiden lähtömaasta, sanoo rikosylikomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista.

Syytteen nostamisen määräaika on 20.3.2018. Asiaa käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa huhtikuun ja toukokuun 2018 aikana.