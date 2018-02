Toijalan eläinlääkäriasemalla hoidetaan suurella sydämellä

Oli kaunis alkukesän päivä, kun Edi-kissa tuli hoitoon Toijalan Eläinlääkäriasemalle 10 vuotta sitten. Kissalla oli munu­aisvaivoja ja se oli todella huonossa kunnossa. Klinikan johtaja, eläinlääkäri Ana Navarro Santana teki kuitenkin päätöksen, että Edi yritetään hoitaa kuntoon. Seuraavat viisi päivää Edi oli hoidossa klinikalla aamusta iltaan. Tuona aikana klinikkamanageri Anu Pelkonen ehti ihastua laiskan pulskaan kissaan. Pelkonen kysyi silloiselta kissan omistajalta, että mistä tällaisia kissoja saa. Kävi ilmi, että Edi etsi uutta kotia. Pelkosen ei tarvinnut kauaa miettiä, kun hän jo tiesi, että halusi antaa Edille kodin.

Tämä on yksi Evidensia Toijalan tositarina, joita syntyy kahdeksan hengen eläinlääkäriasemalla Hämeentien varrella edelleenkin. Työtä tehdään sydämellä ja kutsumuksesta vastaremontoiduissa tiloissa nykyaikaista teknologiaa avuksi käyttäen.

– Tänä aamuna meillä on ollut potilaita jo röntgenkuvauksessa ontuman takia, ultraäänitutkimuksessa sisätautisairauden takia, kaksi korvakontrollia, progesteronitesti ja kuumeinen kissa. Aika vilkas aamu siis. Myöhemmin tulee vielä parta-­agama hoitoon, Ana kertoo suomeksi kanarialaisella aksentillaan.

Klinikan vuonna 1991 perustaneen Veikko Vihman opastuksella Ana aloitti aikoinaan ortopedian opiskelun. Hän on käynyt lisäksi muun muassa luukirurgian, anestesian ja kivunlievityksen koulutuksissa.

– Koulutusta pitää päivittää alalla jatkuvasti, Ana toteaa.

Toijalan eläinlääkäriasemalla on erityisosaamista myös hammashoidoissa, joita tekee Camilla Christiansen. Camilla on kouluttautunut hammashoitoihin Suomen parhaiden hammaserikoiseläinlääkäreiden johdolla. Toijalan eläinlääkäriasema onkin saanut Evidensiassa ortopedian ja hammashoidon erikoisklinikan statuksen. Näistäkin syistä asiakkaita saapuu jopa Jyväskylästä ja Helsingistä asti, mutta pääsääntöisesti asiakkaat asuvat 50 kilometrin säteellä.

– Meillä Toijalassa on kaikki palvelut saman katon alla, ammattilaisia lääkäreistä eläinfysioterapeuttiin. Lisäksi nykyaikaiset varusteet, hoitokäytännöt ja jatkuva koulutus eläinlääkäreillä sekä hoitajilla takaavat laadukkaan ja turvallisen hoidon, kertoo Ana.

Toijalan Eläinlääkäriasema on kuulunut Evidensia-ketjuun vuodesta 2015 saakka, mutta nykyään klinikat ovat itsenäisempiä kuin aiemmin. Paikallista yhteistyötä tehdään jo muun muassa Toijalan seudun koirakerhon, Valkeakosken kennelkerhon sekä Akaan koirauimalan kanssa.

Klinikan ulko- ja sisätiloja päivitettiin remontilla ja lämmintä henkeä luo tuttu henkilö­kunta.

Evidensia-ketju puolestaan takaa ympärivuorokautisen päivystyksen Hattulan eläinsairaalassa.

Entäpä Edin tarina? Kissan hoito onnistui, ja se eli vielä monta vuotta onnellisesti Pelkosen kanssa.

Toijalan eläinlääkäriasema on avoinna: ma–to 8–20 ja pe 8–18. Ajanvaraus 24/7 evidensia.fi.

Meidät löydät osoitteesta Hämeentie 64, Akaa. P. 0201 800 830.