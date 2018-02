Suomenhevosori Jiiärrä on Esko Sirenin kaveri metsätöissä

Esko Siren, 70, on nuoresta pojasta asti tehnyt metsätöitä hevosen kanssa. Tänäkin talvena se on onnistunut hyvien rekikelien ansiosta. Puunajossa kaverina on 23-vuotias suomenhevosori Jiiärrä.

– Tämä on metsätöihin hyvä hevonen. Se seisoo paikallaan kuormaa tehdessä, vetää kuormaa eikä konstaile millään tavalla. Ei tässä muuta kuin, että ikä alkaa tulla vastaan – kummallakin, Siren tuumaa.

Siren on tänä talvena harventanut omistamaansa koivikkoa Toijalassa Metsä-Koskisentien tuntumassa. Matkaa kotiin Tyrisevälle tulee kolmisen kilometriä.

– Jiiärrä jaksaa vetää kuorman kotiin huilaamatta. Se ei edes suostu huilaamaan, vaikka olen yrittänyt, Siren sanoo.

Väsyneiden laiskat hevoset

Hevosmiesten sukua oleva Esko Siren tottui metsätöihin jo kouluiässä. Kun Teristen koulusta oli hiihtolomaa, hän haki hevosen kanssa metsästä rankakuormia. Siren muistaa, kuinka häneltä meinasi päästä poru, kun reki jäi kiinni kantoon.

– Sitten 15-vuotiaana lähdin isän mukana koulun jälkeen isoihin hevossavotoihin, joita tehtiin Terisvuorella. Silloin kaikki puut tuotiin hevosella metsästä pellolle. Siitä niitä vietiin eteenpäin autoilla ja traktoreilla, Siren kertoo.

Ennen sotaväkeä Esko ja pari vuotta vanhempi serkkunsa lähetettiin Tuulokseen ajamaan puita Rauma-Repolalle. Urakka oli kova nuorille miehille, jotka asuivat kortteerissa ja elivät omilla sapuskoilla ja kuivamuonalla.

– Kun isät tulivat meitä sinne katsomaan, olimme niin väsyneitä, että aloimme moittia hevosia laiskoiksi. Oikeasti hevosissa ei ollut mitään vikaa. Kyllä me sen homman teimme loppuun, mutta se oli miesten työtä, Siren muistelee.

Päivän tulos saatiin laskemalla illalla pöllit. Nykyisin Esko tekee Jiiärrän kanssa töitä omaan tahtiinsa. Päivätyön määrä riippuu keleistä sekä miehen ja hevosen vireestä.

– Tämä meidän firma on ”äidin puu ja vesi”. Saunapuita tehdään ja ihan omaa hommaa. Otan tämän pikkaisen kuntoilun kannalta. Ruokakin maittaa meille molemmille paremmin, kun käydään raittiissa ilmassa. Tämä on terapiaa ja hermolepoa, Siren nauraa.

Hevosmiehen tärkein hevonen

Jiiärrä tuli Sirenille 8-vuotiaana 15 vuotta sitten. Sirenin omistuksessa se on niittänyt menestystä ravihevosena. Sillä on ajettu yli sata starttia ja se on saavuttanut urallaan 16 ykkössijaa.

– Jos jokaisella hevosmiehellä on yksi elämänsä hevonen, niin tämä on minun, Siren sanoo.

Hevosen rauhallinen luonne on näkynyt myös raveissa.

– Se oli silloinkin sellainen, että ennen kisaa sen pää roikkui ja silmät olivat puoliummessa. Mutta annas olla, kun lähdettiin starttiin, se teki ihmeellisiä suorituksia, Siren kuvailee.

Tulipalo ei jättänyt jälkiä

Ihme oli myös Jiiärrän pelastuminen kymmenen vuotta sitten tuhoisasta tallipalosta, jossa menehtyi neljä hevosta. Sähkölaitteesta alkanut palo havaittiin ensimmäisenä junasta Toijala–Helsinki-radalta, joka kulkee lähellä hevostilaa. Jiiärrä selvisi palosta vammoitta.

Siren ei mielellään muistele ikävää tapahtumaa mutta ihmettelee, että tulipalo ei jättänyt jälkiä Jiiärrän käytökseen. Se on luotettava kaveri myös yleisötapahtumissa.

– Olen ollut Jiiärrän kanssa sellaisissakin paikoissa, missä on palanut jätkänkynttilöitä, mutta ei se niitä pelkää. Se on jonkinlainen ihme.

Vauhti kiihtyy kotia kohti

Jiiärrä on edelleen terve hevonen, joka kaipaa tekemistä.

– Kun se oli pari kuukautta kengittä, se tuli apaattiseksi. Se on aivan eri hevonen, kun tehdään hommia. Se on työmiehen kaveri. Toivottavasti sen varsoistakin tulisi likikin tällaisia, Siren toivoo.

Tilan kaksi varsaa ovat Jiiärrän jälkeläisiä. Sirenistä tuntuu raskaalta ajatus, että hän joutuu jonain päivänä luopumaan Jiiärrästä.

– Olen käynyt siitä asiasta mielessäni kovaa henkien taistelua.

Kun Esko Siren on saanut puukuorman tehtyä, hyppää hän reen päälle ja Jiiärrä lähtee liikkeelle. Kun päästään tielle, metsässä kärsivällisesti odottaneen hevosen vauhti kiihtyy. Jiiärrä tietää, että nyt ollaan menossa kotiin.