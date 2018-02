Raskaita aikoja 1917-1918: Tiukkana vallankumousoikeudessa

Akaan vallankumousoikeus toimi ahkerasti. Useimmat syytetyt olivat vieraspaikkakuntalaisia valkoisten puolelle pyrkineitä miehiä, jotka tuomittiin pidettäviksi vankilassa nykyisen tilanteen ajan. Paikallisten miesten asioita käsiteltiin pitkään ja moneen kertaan eivätkä he antaneet helposti periksi. Syytetyllä oli myös puolustaja, mutta pöytäkirjojen mukaan hän ei sanonut koskaan mitään.

Ohessa on esimerkki tiukasta puolustuksesta. Agronomi Arola oli lujana maatalouslakkojen aikana, joten hän olisi ollut ilman muuta surmatyön uhri. Mahdollisesta rangaistuksesta ei ole tietoa, mutta ainakin hän säilytti henkensä.

Kuulustelupöytäkirja tehty Akaan Toijalan vankilassa 4 p maaliskuuta 1918

Agronomi K.A. Arola, synt. Akaassa 27.4.1893, kirjoilla Akaassa. Pidätetty 2 p maalisk. 1918. Syytetään laittoman aseen pitämisestä ja myymisestä.

Kertoi Toijalan punakaartin miesten olleen tarkastamassa heillä viime lauantaina maaliskuun 2 päivänä, jolloin hänkin pidätettiin ja tuotiin tänne, ei sanonut tietävänsä minkä johdosta. Ihmetteli sitä, kun punakaartin miehet täällä ottavat ja takavarikoivat elintarpeita ja muitakin tavaroita, että hänen mielestään ei muitten kuin elintarvelautakuntien sovi sellaisia tarkastuksia ja luovutuksia tehdä. Muun muassa Tokoi (pakeni Muurmannin kautta Amerikkaan ja kuoli 1963) on sanonut, että minkäänlaisia omavaltaisia ottamisia ei saa tapahtua ilman elintarvelautakunnan lupaa, että punakaartilaisten, kun kulkevat taloissa ja pyytävät ruokaa, on taloon jätettävä leipäkortti vastineeksi, jossa tapauksessa hän pitää sen puheensa, kun on syyttänyt epäkohdista punakaartilaisia, mutta ei kaartia eikä esikuntaa kokonaisuudessaan.

Muuten sanoi näitten tarkastajien tiukanneen häneltä brovninkia, ehkä sen johdosta, kun hänellä oli patruunia, mutta brovninkinsa, jonka osti syksyllä 1914 Helsingissä Salmi nimiseltä mieheltä arvoltaan konsulentti. Mukana oli siinä 50 patruunaa. Myi sen viime tammikuussa 2 tai 3 päivä Helsingin matkallaan rautatievaunussa eräälle tuntemattomalle 500 markan hinnasta. Kysyttäessä, tietääkö hänen nimeänsä? Vastasi ostajan esityksestä suostui hän siihen, ettei ostaja eikä myyjä tahdo selvää toistensa nimistä, mahdollisesti perästäpäin tulevien selkkauksien välttämiseksi.

Kysyttäessä, josko tiesi, että aseitten osto ja myynti ilman erityistä lupaa on kielletty, vastasi, että hän luuli maaliskuun vallankumouksen lakaisseen pois ne kiellot, jotka olivat tsaarivallan aikaisia, kuin myöskin että hän silloin kotona ollessaan ilmoitti sen sekä nimismiehelle että punakaartilaisille, että oli myynyt brovninkinsa, sekä luovutti silloin niille punakaartilaisille, jotka silloin kävivät heillä tarkastusmatkalla, revolverinsa. Näistä miehistä tunsi erään miliisi Matti Salon

Toijalassa 4 p:nä maaliskuuta 1918

M.W. Lehtonen Alfr. Mäenpää

yleinen syyttäjä sihteeri, ammuttu Toijalassa 31.5.

Kirjoittaja on historioitsija Martti Favorin.

