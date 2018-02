Syyskeräys toisi Akaan sotainvalideille kaivattua toimintarahaa

Sotainvalidien paikallisosaston iltahuuto lähenee. Vuoden vaihteessa varsinaisia jäseniä oli 7 ja puolisojäseniä 23. Viime vuonna talousarvioon kertyi 3 920 euron alijäämä, jonka tase vielä kestää. Tilillä on rahaa noin 4 774 euroa. Kun varsinaisista sotainvalideista aika jättää, ovat rahatkin viimeistään loppu.

– Rahamme ovat lopussa. Kuitenkin ihan viimeiseen rahaa sitä tarvittaisiin. Viime johtokunnan kokouksessa päätimme hankkia yhdelle jäsenellemme rollaattorin. Tarpeita on edelleen, ja voisi sanoa, että jopa kiihtyvässä määrin. Kun kunto heikkenee, on oltava mahdollisuus päästä kuntoutukseen. Meillä on yksi sotainvalidi, joka kaatuilee kotona, eikä pääse yksin pystyn. Jotenkin häntäkin pitäisi pystyä auttamaan, sanoo Toijalan seudun Sotainvalidien puheenjohtaja Juha Vuorinen.

Mihin sotainvalidit rahaa tarvitsevat? Tilinpäätöksen mukaan suurimman osan budjetista vie kuntoutus. Kuntoutukseksi on laskettava myös pienet osaston retket ja muut yhteiset kokoontumiset. Viime vuonna osasto täytti 75 vuotta ja julkaisi vielä jäsentensä sotataipaleesta kertovan kirjan jälkipolville muistutukseksi. Kirjaa on myynnissä muun muassa Akaan Seudun konttorissa.

Sotainvalideilla ja puolisojäsenillä on Akaassa mahdollisuus käyttää arjen askareisiinsa avustajaa. Tästä jäsen maksaa 14 euron korvauksen kerralta ja muut kustannukset hoitaa osasto.

Syyskeräystä toivotaan

Toijalan seudun Sotainvalidien kunniapuheenjohtaja Erkki Kitunen kysyi osastonsa vuosikokouksessa viime torstaina, miksi veteraanien syyskeräystä ei enää järjestetä. Häneltä on sitä usein kysytty, lahjoittajiakin kun vielä löytyisi. Viimeinen sotainvalidien oma syyskeräys järjestettiin 2008. Tämän jälkeen järjestettiin veteraanikeräyksiä, mutta nekin on nyt lopetettu.

– Viime vuonna ei enää kerätty, koska sotaveteraanit ja rintamaveteraanit olivat täällä sitä mieltä. Aiemmin tämä päätös oli tehty jo Kylmäkoskella ja Viialassa. Voisimme kerätä pelkästään sotainvalideille, mutta voisimme yrittää kääntää myös muiden päät keräykselle suopeaksi. Sieltä tulee kuitenkin aina muutama tuhat eroa, jota kipeästi kaivattaisiin, sanoo Vuorinen.

Suuret rahavarat ovat harha

Sotainvalidien Kanta-Hämeen piiriäkin johtava Juha Vuorinen muistutti vuosikokousväkeä, että toiminta hiipuu suunnitelmallisesti, mutta jokaisesta varsinaisesta jäsenestä ja hänen puolisostaan huolehditaan. Näin ovat sotainvalidit itse jo aikaa sitten päättäneet.

– Valtakunnallisen Sotainvalidiliiton rahat ovat vähentyneet niin, että tänä vuonna ei piireille pystytä jakamaan enää mitään. Näin piirit eivät pysty jakamaan osastoillekaan enää juuri mitään. Rahaa on hankittava muualla, jos aioimme toimia. Maassa on jo piirejä, joiden osastot ovat lopettaneet toimintansa. Täällä se aika koittaa vuoden tai kahden päästä. Ja sekin aika tulee, jolloin piirikin lopettaa toimintansa.

Sotainvalidiliiton omaisuudesta liikkuu julkisuudessa väärää tietoa, jota Juha Vuorisen mielestä vielä lietsotaankin. Hän ihmettelee miksi näin tehdään.

– Vuonna 2020 – runsaan vuoden päästä – Sotainvalidiliitolla on jäljellä yksi miljoona euroa. Sillä pitäisi vielä viisi vuotta pärjätä. Jos tämä raha jaettaisiin jäsenistön kesken, se olisi sitten siinä ja kaikki toiminta loppuisi heti. On suunniteltu, että viimeiset jäsenet olisivat suoraan liiton henkilöjäseniä ja hekin tarvitsevat loppuun apua, sanoo Vuorinen.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Kanta-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Mira Kulmala kertoi piirin talouden olleen viime syksynä todella heikoissa kantimissa. Nyt tilanne on valoisampi ja piiri pystyy pienin summin tukemaan osastojakin.

Juha Vuorinen jatkaa puheenjohtajana

Vuosikokous valitsi valtiotieteiden tohtori Juha Vuorisen edelleen Toijalan seudun Sotainvalidien puheenjohtajaksi. Johtokunnassa istuvat Hannu Lana, Eila Arvonen ja Anja Suomi sekä erovuoroisista uudelleen valittuina Eino Koskinen, Alpo Tuominen sekä Ainikki Koskinen ja varajäseninä Ulla Erkko ja Risto Suominen.