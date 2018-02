Viialan koulujen tilanne on järkyttävä

Viialan koulumaailma on täynnä hometta. Käyn Viialan yhtenäiskoulua, jonka kriisitilanne on jatkunut jo pitkään. Koulurakennuksen sisäilma ei eroa juurikaan kengän hajusta. Päättäjät tuntuvat kieltävän koko asian. Meille on vain kerrottu, että koulu on puhdistettu ”pumpulipuikon tarkasti”.

On kuitenkin selvää, että puhdistus ei ole toiminut. Etenkin alakoululaisilla on paljon vakavia oireita, kuten vatsatautia, päänsärkyä ja kurkkuoireita. Olen luokka-asteellanikin huomannut oppilaita, joiden iho on pahassa kunnossa ja heillä on myös silmäoireita. Osa oppilaista näyttää jo hautaan valmiilta.

Onko oikein, että päättäjät leikkivät oppilaiden ja henkilökunnan terveydellä? Meidän koululaisten tilanne on huono. Opettajatkin ovat jo varmasti saaneet tarpeekseen. Onko liikaa vaadittu, että pääsisimme puhtaisiin tiloihin?

Olen seurannut vanhempieni taistelevan ja valittavan muiden vanhempien rinnalla koulun tilanteesta Facebookissa. Sinne voi valtuuston jäsen tulla ehdottelemaan järjettömiä vuorolukuideoita. Onko tosiaan niin, että näitä asioita hoidetaan Facebookissa?

Tätä menoa koulussa olevat altistuvat varmasti pitkäaikaissairauksille. Eikö tilanteeseen todellakaan ole mitään järkevää ratkaisua?

Santeri Vuorinen

Viialan yhtenäiskoulu 8C