Leijona Futsal murskaavassa vireessä

Akaan futsalylpeyden Leijona Futsalin erinomainen pelivire sai jatkoa kotihallissa lauantaina. Ennen ottelua Futsal-Liigan neljäntenä heti leijonien jälkeen ollut Someron Voima joutui suorastaan pyörremyrskyn silmään ja poistumaan Toijalan Monitoimihallilta tyhjin käsin. Loppulukemat kotijoukkueelle olivat peräti 10–4 (4–2).

Kotiyleisö odotti lauantai-iltapäivän koitoksesta runsasmaalista peliä, olihan vastakkain kaksi liigassa eniten maaleja tehnyttä joukkuetta. Maaleja myös nähtiin paljon, eikä vähiten siksi, että Leijona Futsalin iloinen ja hyökkäävä futsal ylitti jälleen viihdyttävyyden kaikki standardit. Voitto irtosi hämäläislukemin ja täysin ansaitusti erinomaisen peli esityksen jälkeen.

Leijonat kipsissä ottelun alussa

Ottelun ensimmäiset 15 minuuttia ilmassa leijui vielä tehottomuus. Vaikka Mika Jussila vei upealla vedolla kotijoukkueen johtoon pelin neljännellä minuutilla, leimasi alkua kuitenkin Leijona Futsalin maalintekokipsi. Kymmenen minuutin paikkeilla jälkeen nähtiin myös kotijoukkueen pelin ainoa kehno jakso, kun SoVo iski löysän puolustamisen takia siunaantuneista paikoistaan pallot häkkiin ja siirtyi 1–2 -johtoon.

Leijona Futsalin kovassa kunnossa oleva itseluottamus kesti kuitenkin vierasjohdon. Se jatkoi hurjaa hyökkäysvyörytystään ja takoi jakson loppuun nopeaan tahtiin kolme maalia. Tehot 2+3 iskenyt Jovan Stankovic syötti ensin tehot 2+2 saalistaneen Petri Grönholmin tasoituksen. Maalivahti Juho Laineen pitkä heittoavaus puolestaan löysi millintarkasti Yasar Elbelellerin, joka ohjasi pallon kohti maalia. Jussi Nyström kävi tökkäämässä pallon pitseihin maaliviivalta, ja näin kotijoukkue siirtyi 3–2-johtoon. Avausjakson kruunuksi vielä Miikka Hurme iski maalin pienen loukkaantumisen jälkeen heti ensimmäisessä pelissään.

Toinen jakso alkoi Leijona Futsalin salamamaalilla, mikä taisi viedä SoVolta lopullisesti uskon omaan tekemiseen. Asialla oli päivän tehokaksikko Grönholm-Stankovic jälkimmäisen viimeistellessä ajassa 20.18. Kotijoukkue hallitsi peliä tämän jälkeen suvereenisti, vaikka SoVo välillä pallonhallintaa saikin aikaiseksi. Maalejakin tehtiin mukavaan tahtiin. Nyström, Dusan Milojevic, Grönholm, Aleksi Pirttijoki sekä Stankovic osuivat vielä kertaalleen someromaismaaliin. Kun välillä myös SoVo maalasi, päädyttiin loppulukemiin 10–4.

Juho Laine palkittiin parhaana

Leijona Futsalin viides peräkkäinen voitto tuli siis jälleen kerran laajan rintaman onnistumisilla. Kuvaavaa ottelulle oli kuitenkin se, että vaikka kotijoukkue voitti murskalukemin ja oli ottelussa jatkuvasti parempi, sen parhaaksi valittiin kuitenkin maalivahti Laine. Huipputasolla futsalissa maalipaikkoja tulee aina molempiin päihin, ja Laine joutui varsinkin avausjaksolla pelin ollessa vielä tiukka venymään muutamaan kertaan aivan huipputorjuntoihin. Hyvät pelinavaukset puolestaan palkittiin myös yhdellä syöttöpisteellä.

Leijona-luotsi Jovan Stankovic oli juttutuulella pelin jälkeen.

– Jos tekee kärkikastin joukkuetta vastaan kymmenen maalia, niin kai se on pakko olla tyytyväinen. Olimme vähän scoutanneet vastustajan pelaamista, ja kentällä näkyi niitä asioita mitä pitikin. Laine oli maalissa erinomainen, ja peluutimme taas tasaisesti koko rinkiämme, mikä on aina hieno asia, Stankovic pohdiskeli.

Edessä tuplaviikonloppu

Runkosarjaa on jäljellä vielä kolme ottelua, ja Leijona Futsal taistelee edelleen väkevästi puolivälierien kotiedusta. Sarjasijoitus on tällä hetkellä kolmas. Tulevana lauantaina haaste on kovin mahdollinen, kun joukkue matkustaa Jyväskylään sarjakärki KaDyn vieraaksi. Tuplaviikonloppu viimeistellään kotihallissa sunnuntaina, kun PP-70 Tampereelta puolestaan vierailee Akaassa. Sunnuntain ottelu käynnistyy Monitoimihallilla kello 14.