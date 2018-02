Akaa-Volley kohtaa lauantain kotiottelussa sarjakärki VaLePan

Mestaruusliiga jatkuu Akaa-Volleyn osalta kotisalissa Toijalan Monitoimihallilla lauantaina 24.2. kello 17. Vastaan saapuu liigaa suvereenisti johtava Sastamalan ylpeys Vammalan Lentopallo.

Ottelun lähtökohdat on mielenkiintoiset. Kotijoukkueen tilanne huutaa kipeästi pisteitä. Jokainen irtopiste kovemmilta joukkueilta olisi kultaakin kalliimpi tässä vaiheessa, kun taistellaan karsinnat välttävästä ”ysipaikasta” sarjataulukossa. Pudotuspelipaikka kahdeksan sakissa saattaa olla jo kadotettu haave. Paineita riittää akaalaismiehistöllä karsintapeikosta, mutta kykeneekö kotijoukkue haastamaan pukkipaitoja, kun se pääsee lähtemään otteluun selvästi altavastaajan roolista.

Akaan pääkäskijä Lauri Tihinen listasi ottelun ratkaisevia teesejä.

– Perusasioilla mennään. Kovalla syötöllä täytyy saada vieraiden vastaanottoa rikki, etteivät heidän kovat keskimiehet pääse murjomaan pinnoja. Ja sitten laitamiehet torjuntalistalle ja etenkin kovassa kunnossa olevalle Sivulalle tiivistä räystästä eteen. Puolustuspelaamiseen huolellisuutta ja omat virheet pois syöttöruudussa ja hyökkäyspäässä.

VaLePa on dominoinut Mestaruusliigaa suvereenisti ja ollut koko kauden ainoa todellinen mestariehdokas. Se on voinut peluuttaa rauhassa kakkosmiehistöäänkin kotimaan liigassa ja silti tulosta on tullut. Sarjakakkonen Sampo on kymmenen pisteen päässä VaLePasta.

Mutta ruusuilla tanssimista ei ole ollut VaLePan mennyt puolitoistaviikkoinen. Pukkipaidat konttasi menneellä viikolla Saksassa europelissään rumat tappiolukemat tai paremminkin jäi niin ylivoimaisen jyrän alle, ettei kotiin tuomiseksi tainnut jäädä edes terveisiä.

Saksan reissun uuvuttamana VaLePa pelasi lauantaina Vantaalla viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevaa Ducksia vastaan täydet viisi erää ja vei ottelun vaivoin 2–3. Seuraavana päivänä kotiluolassa meininki oli sisuuntuneella Sastamalan ylpeydellä täysin toisenlainen. Sarjavitonen Leka Volley oli vailla mahdollisuuksia VaLePan kuitatessa 3–0-voiton.

Keskiviikon vieraspelissä Kokkolassa VaLePan kone yski jälleen pahemman kerran. Kolmannessa erässä (erien ollessa 1–1) VaLePa johti jo 14–9, oli kertaalleen eräpallossakin mutta sai tarjoiltua erän ja yhden pisteen Tiikereille. Viides erä ratkesi vasta jatkopalloilla ja kaksi pistettä matkasi Sastamalaan lukemin 2–3.

VaLePan viimeinen pari viikkoa on siis ollut melkoista otteluruuhkaa, joten mielenkiintoista nähdä, millainen aloituskuusikko Monitoimihallin parketille astelee. Jos vierailijat lähtevät lepuuttamaan ykkösnyrkkiään, on kotijoukkueella yllätyspisteeseen mahdollisuus ilman muuta. Jos Urpo Sivula on hakkurin tontilla ja otteluruuhka ei paina hänen pohkeissaan, tulee akaalaisille hankala iltapuhde. Jos Anssi Vesanen pelaa hakkurin tontilla, on kotijoukkue ison harppauksen lähempänä sarjapinnoja.