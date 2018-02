Raskaita aikoja 1917-1918: Sattumanvarainen terrori

Kansanvaltuuskunnan tietoon on tullut, että jotkut yksityiset punakaartiin kuuluvat henkilöt ovat surmanneet vangiksi otettuja henkilöitä… Tällaiset tihutyöt on aina leimattava vallankumouksellista työväkeä häpäiseviksi ja vallankumousliikettä suuresti vahingoittavaksi. Tämä oli punaisten johdon ehdoton kanta. Vallankumousoikeudet oli yksi keino niiden estämisessä: Johto vaati, että nyrkkioikeuden täytyy nyt loppua ja tilalle astua vallankumouksellisen työväen järjestetty oikeuden käyttö. Se vahingoittaa liikettä kauhistuttamalla väestöä ja karkottamalla suuren joukon muutoin punaisten asialle myötämielisiä ihmisiä.

Lisäksi teot olivat täysin umpimähkäisiä, mikä teki niistä entistäkin pelottavampia. Akaassa ne alkoivat heti sodan alussa. Juho Vuori (mestattu Hämeenlinnassa 30.4.1918) ja hänen 12 miestään saapuivat Urjalan Välkkilän kylään ja takavarikoivat huomattavat määrät elintarvikkeita Juho Viinikan talosta. Runsaan tunnin kulutta joukko palasi talolle sanoen kuulleensa, että isäntä kuuluu lahtarikaartiin. Mistä he olivat tämän kuulleet? Tuskin mistään. Pienen kinastelun jälkeen isäntä myönsi olleensa avustajana tai lahtarikaartin perustajana. Toverioikeus teki kysymyksen, voiko Vuori todistaa isännän näin tunnustaneen. Syytetty vastasi, sitä hän ei luule voivansa todistaa.

Tämän jälkeen julistivat he isännän vangituksi ja Toijalaan tuotavaksi tutkintoa varten. Lähtö matkalle tapahtui noin 12 aikaan päivällä eli heti, kun isäntä muutti saappaat jalkaansa ja puki puolipalttoon yllensä. Isäntä kysyi, tarvitseeko rahaa ottaa mukaansa. Sai myöntävän vastauksen sekä kehotuksen talonsa järjestämiseksi. Siihen isäntä vastasi ei olevan mitään järjestämistä. Tämän jälkeen Juho Vuori käski Toivo Nikkilän (mestattu 29.4.1918) tuoda hevosen, jonka hän toimittikin. Niinollen lähdettiin matkalle, johon kuului T. Nikkilä kuskina, Juho Vuori ja Juho Lehto (mestattu 29.4.1918) vangitun Viinikan saattajana. Matkalla vielä väitettiin isännän lahtarikaartiin kuulumisesta, mutta vangittu Viinikka pysyi ennemmin tehdyissä väitteissään. Siitä oli seurauksena, että noin kilometrin kuljettuaan talosta Toijalaa kohti, oli tien vierellä asumaton torppa. Tähän seurue pysähtyi. Saattajat Vuori ja Lehto sanoivat: Tämän edemmäksi emme sinua kuljeta. Tämän jälkeen saattajat komensivat Viinikan käymään torppaan sisälle. Vangittu teki kuten käskettiin. Sen jälkeen päällikkö Vuori komensi vangitun pirtin peräseinälle seisomaan. Juho Lehto komensi vangitun riisumaan palttoonsa ennen ampumista. Sen Viinikka tekikin. Sitte Vuori otti brovningin esille, jolloin Lehto alkoi lukea 1,2,3, silloin Vuori laukaisi kuitenkaan osumatta vangittuun. Vuori toisti laukauksen lievästi haavottaen vangitun vasemman olkapään. Tämän jälkeen vangittu pyysi säästämään henkeänsä luvaten antaa kaikki mitä hänellä on. Vuori vastasi ”emme sinun rahojasi tarvitse.” Sen jälkeen Lehto ampui kiväärillä, jolloin vangittu kaatui heti. Vuori astui kaatuneen luo sanoen ”emme me rääkkää”. Otti sapelin tupesta. Ensin löi kurkun poikki, sitten pisti sydämen kohdalta lävitse.

Eräs tutkija kuvaa Toijalan tapahtumia järjestelmälliseksi terroriksi. Se oli kuitenkin pienen rikollisjoukon toimintaa, jota kohta ryhdyttiin vastustamaan. Siitä jatkossa. Kalvolassa esiintyi järjestelmällistä terroria, jota johti paikallisen punakaartin päällikkö ja joka kohdistui vain paikallisiin tilanomistajiin. Toijalassa päälliköt istuivat vallankumousoikeutta.

Raskaita aikoja -sarjaa kirjoittaa historioitsija Martti Favorin

