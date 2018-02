Kaupunginhallituksen Tavase-päätös jätti avoimia kysymyksiä

Akaan kaupunginhallitus päätti 6.2.2018 vastoin esittelijän esitystä olla osallistumasta Tavase Oy:n vanhoille osakkaille suunnattuun osakeantiin.

Kun tuota hallituksen Tavase-päätöstä on hetken sulatellut, on mielessä kaksi isoa kysymystä. Ensimmäisenä tulee mieleen, että jos hallitus olisi joukkue, onko joukkueessa ketään, joka tietää missä maali on? Hyvä tavoite olisi yhtiön osakkeiden myyminen ja myynnistä olisi hyvä saada rahaa. Kun tavoite on tiedossa, voitaisiin tehdä tavoitetta tukevia päätöksiä.

Toinen iso kysymys on, onko hallituksessa todellakin aikuisia ihmisiä. Aikuinen ihminen kertoisi yhteistyökumppaneille, ettei Akaa aio käyttää itse varaamaansa vesimäärää, mutta on valmis neuvottelemaan osuutensa myynnistä. Olisi yhtiöllä paljon helpompi suunnitella yhtiön tulevaisuutta, kun tietäisi, mihin omistajat pyrkivät.

Nyt hallituksen päätös ei tukenut mitään valittua tavoitetta, oli esittelijän esityksen vastainen, ei auttanut yhtiötä eteenpäin, ei antanut mitään viestiä yhteistyökumppaneille, ummisti silmät liki miljoonan menetyksiltä. Yhteisen mutun tunne oli toki vahva.

Timo Vepsäläinen