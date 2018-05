Omat virheet koituivat Akaa-Volleyn kohtaloksi Raisiossa

Akaa-Volley oli haastanut tasaväkisesti Mestaruusliigan sarjataulukossa korkeammalla olevan Raision Loimun kahteen otteeseen kauden mittaan. Kolmannella kerralla Loimu otti kolme sarjapistettä selkeästi 3–0 (25–21, 25–15, 25–19).

Tasapäistäkin peliä nähtiin. Ottelun ensimmäinen erä eteni ratkaisuun saakka vuorovedolla. Lopussa Loimu oli tarkempi ja käänsi voiton itselleen. Jo nyt oli nähtävissä ottelun juoni. Akaa-Volley antoi erän aikana vastustajalle kaikkiaan 10 pistettä omilla suorilla virheillä ja sai niitä vain neljä.

Kolmen erän pelissä Akaa-Volleyn virheet toivat Loimun sarakkeeseen kaikkiaan 33 pistettä. Loimun epäonnistuneet suoritukset rikastuttivat akaalaisten pistepussia vain 13 pisteen verran.

Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen oli tuohtunut tappion jälkeen.

– Katsokaa nyt näitä tilastoja. Pelkästään syöttövirheitä on 18 kappaletta. Eihän lentopallo-ottelua voi näin voittaa. Vastustajan vastaanotto toimi vain 33 prosentin tarkkuudella. Juuri tällaisessa pelissä syöttö pitää saada ruutuun, ripitti Tihinen joukkuettaan.

Pelaajat saivat käskyn keskittyä laadukkaiden syöttöjen harjoitteluun jatkossa.

Tasavahvat joukkueet

Akaa-Volleyn parhaana palkittu keskitorjuja Teemu Koivunen (9/+9 ja hyökkäysten onnistumisprosentti 78) katsoi peliä tilastojen ohi.

– Kyllä nämä joukkueet ovat hyvin tasavahvat. Valitettavasti nuo suorat virheet käänsivät tämän ottelun. Hyökkäystehot ovat lähes tasan, torjunnat tarkalleen tasan, puolustuspalloissakaan ei suuria eroja, ruoti Koivunen.

Koivunen oli analyysissään aivan oikeassa. Ottelun kuluessa nähtiin monta pitkää palloa, joissa molemmilla oli ratkaisupaikkansa. Valitettavasti juuri niiden omien virheiden vuoksi nämä taistelut päätyivät järjestään Loimun hyväksi.

Tihinen ei puolustanut tappiota kolmen tärkeän pelaajan puuttumisella. Tehokas keskihyökkääjä Scott Siwicki oli piipahtamassa kotimaassaan, passari Ossi Heino kärsi lievästä selkälihaksen krampista ja libero Voitto Köykkä oli ykkössarjapelissä.

– Niillä pelaajilla mennään, jotka ovat mukana. Ei se sen kummempaa ole. Nyt Mikko Kuusela sai näyttää osaamistaan passarina, Jukka–Pekka Tuikka sai peliaikaa verkolla, ja loppukautta ajatellen oli hyvä, että Sakari Liehu sai pelata liberon tontilla kokonaisen ottelun.

Myös Loimun valmentaja Christophe Achten oli odottanut tasaisempaa kamppailua.

– Kun jo kahdessa ensimmäisessä erässä nuo virheet olivat Akaan tappioksi 21–6, ei voittajasta ollut epäselvyyttä. Olen todella pahoillani, ettei vierasjoukkue kyennyt tänään tarjoamaan parempaa vastusta.

VaLePa vieraaksi

Mestaruusliigan runkosarja on vielä kesken. Akaa-Volleylla on jäljellä viisi ottelua ja mahdollisuus siten jopa 15 pisteeseen.

– Periaatteessa mahdollisuus olisi vielä jopa pudotuspeleihin. Mutta minimitavoite on välttää runkosarjan jumbosija. Siitä lähdetään, totesi Tihinen ottelun jälkeisessä haastattelussa.

Seuraava pisteiden metsästys nähdään jo ensi lauantaina kello 17 Toijalan Monitoimihallissa. Vastustaja on vaikein mahdollinen, sarjakärki Vammalan Lentopallo. VaLePalla on europelien vuoksi viikon sisään neljä liigaottelua. On mielenkiintoista katsoa, keitä valmentajavelho Sami Kurttila peluuttaa Akaassa.

– Kannattaa tulla seuraamaan, ottavatko pelaajat opikseen tämäniltaisesta. Viikolla pitää harjoituksissa löytyä huolellisuutta suorituksiin, kannustaa Tihinen.