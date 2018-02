Pysähdy hetkeksi: Ystävänpäivänä!

Lähimmäisten huomioiminen arjessa tai merkkipäivinä kertoo huolenpidosta sekä kyvystä ja tahtotilasta ylläpitää normaaleja ystävyys- ja rakkaussuhteita. Tämän hektisen ja itsekkään aikakauden keskellä ei ole itsestään selvää olla läsnä lähimmäisen elämässä tai arjessa. Tästä kertovat vanhusten kokema yksinäisyys ja toivottomuus, sekä lasten ja nuorten pahoinvointi.

Voimme rukoilla kaikkien kristittyjen puolesta, että me saisimme voimaa ja Jumalan Agabe-rakkautta palvellaksemme lähimmäisiämme, niin kuin Raamattu meitä opettaa. Kaikkivaltias ja hyvä Israelin Jumala ohjaa meitä Sanansa kautta kärsivien, yksinäisten tai taakkojensa alla uupuvien luokse. Syrjäytyneet tai sen uhan alla elävät olkoot esirukoustemme ja rakkaudellisen huomiomme kohteina.

Sielujemme vihollinen käy vastustamaan jokaista, joka omaa tai kokee diakonaalisen vastuun auttaa lähimmäisiään rukouksin ja kättentöin. Jumala antaa, oman Sanansa kautta, meille vastuuntuntoa ja ilon palvella lähimmäisiämme.

Ensimmäinen askel lienee se, että myönnämme luontaisen itsekkyytemme ja oman edun ajamisen aina ja kaikessa. Ehkä emme ole luonnostamme kovin halukkaita näkemään vaivaa lähimmäistemme hyväksi.

Olemme kuitenkin saaneet Jumalalta kutsun rakastaa Jumalaa, sekä lähimmäistämme, kuin itseämmekin (lain suurin käsky Mt 22:37- 40). Synnin turmelus meissä kaikissa ilmenee välinpitämättömyytenä sekä itsekkyytenä. Koemme kiusausta hylätä ja ohittaa lähimmäisemme, koska he tuottavat meille ylimääräistä vaivaa ja huolta.

Olemme löytäneet Jeesuksen ja saaneet Hänessä suojan luontaista itsekkyyttä vastaan. Mitä paremmin ja läheisemmin tunnemme Vapahtajan, sitä tarkemmin seuraamme Hänen askeltensa jälkiä. Jeesus kykenee pelastamaan meidät synnin turmiovoimilta ja sitä seuraavasta tuomiosta. Jeesus puhuu lepoa ja rauhaa omalle lapselleen. Hän osoittaa tietä Golgatan ristille, jossa syntimme sovitettiin. Jeesus tietää, mitä on olla toisten hylkäämänä ja jättämänä. Siksi Hän voi ja tahtoo auttaa jokaista.

Kristilliset seurakunnat ovat avainasemassa tässä laupeuden työssä. Tähän diakonaaliseen palveluun ovat kaikki elävässä uskossa olevat kutsuttu. Voimme voittaa kiusauksen elää itseämme varten vain ottamalla Raamatun Sanan todesta. Lähimmästä palvelevaa ja armahtavaa mielenlaatua koetaan vain läheisessä ja todellisessa yhteydessä Herraan.

Hän on Herramme ja Vapahtajamme, jonka puhdistavan ja pyhittävän veren varassa palvelemme ja joka toimii aina parhaaksemme: Heb 2: 17. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit. 18. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Lopuksi lohdullisia psalmin sanoja:Ps 91: 4. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. 14. ”Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. 15. Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa.

Juhani Kolehmainen

Kirjoittaja on Akaan helluntaiseurakunnan pastori