Uudet valtuutetut vastaavat Timo Saariselle

Akaan Seudussa 7.2. julkaistussa Vastuullista päätöksentekoako -yleisönosastokirjoituksessa arvostellaan hämmästyttävän kovin sanoin uusia valtuutettuja. Me valtuutetut voimme keskustella kasvotusten näistä asioista, mutta koska Timo Saarisen (sd) tekstissä oli useita asiavirheitä, haluamme ne oikaista Akaan Seudun lukijoille tiedoksi.

1. Uudet valtuutetut aloittivat valtavalla innokkuudella kesällä 2017 tarkoituksenaan asioiden muuttaminen paremmaksi, sitä vartenhan me olimme lähteneet mukaan: vaikuttamaan.

Emme välittäneet väärää tietoa koskien Viialan Turuntie 1:n parakkien kuntoa ja käytettävyyttä. Uudet valtuutetut koittivat tuoda kaikkien tietoon valvovien viranomaisten – rakennustarkastajan ja terveydensuojeluviranomaisen – tarkastusraportit parakeista.

Raporteissa todettiin lukuisia puutteita, joiden korjaaminen olisi pitänyt aloittaa jo ensimmäisen tarkastuksen eli 12.5.2017 jälkeen. Ympäristöterveysviranomainen piti puutteita niin vakavana, että asetti lopulta syksyllä Akaan kaupungille 50 000 euron uhkasakon puutteiden korjaamiseksi.

Parakeista solmittu vuokrasopimus oli käyttäjien eli koululaisten tarve huomioiden erikoinen ja kaupungille erittäin kallis. Esitettyjen puutteiden korjaaminen olisi pitänyt tehdä vielä pääosin kaupungin kustannuksella. Väite väärän ja keksityn tiedon jakamisesta ei pidä paikkaansa. Valvovien viranomaisten raportit ovat julkisia, niihin voi kuka tahansa tutustua, myös valtuutettu Saarinen niin halutessaan.

Luopumalla niistä parakeista Akaan kaupunki vältti sekä lisäkustannukset että sakot. Kyseisten parakkien käyttäjien kuunteleminen olisi ollut myös erittäin tärkeää.

2. Väite, ettei parakeille tarvita rakennuslupaa, on väärä. Väliaikaisen rakennuksen rakennuslupavaatimus käy ilmi Maankäyttö- ja rakennuslaista. Rakennusluvan tarve on todettu pykälässä 176. Se, että jossain muualla ei ole haettu parakeille rakennuslupaa, ei oikeuta Akaassa tehtävän lain vastaisesti.

3. Väite, että uudet valtuutetut keskeyttivät yhtenäiskoulun (Keskustan koulun) VOC-päästöjen selvityksen/korjaamisen on erikoinen, koska edes uusilla valtuutetuilla ei ole tähän toimivaltuuksia. Päinvastoin, uudet valtuutetut ovat pyytäneet, että koulusta tehdään kokonaisvaltainen kuntotutkimus ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, jotta voimme selvittää, mistä koulun sisäilmaongelmat johtuvat. Uusimpien tutkimusten valossa VOC-ongelmat eivät suinkaan ole ainoa ja suurin syy Keskustan koulun sisäilmaongelmiin.

4. Väite, että uudet valtuutetut painostivat Keskustan koulun korjaustöiden lopettamisen, koska toimintaan ei ole haettu rakennuslupaa, ei voi pitää paikkaansa. Keskustan koulun korjauksia ei keskeytetty puuttuvan rakennusluvan vuoksi. Niitä ei voitu edes aloittaa, koska ei ollut olemassa vaadittuja korjaussuunnitelmia. Ilmeisesti tässä yhteydessä on sekoitettu Hirvialhon koulu ja Keskustan koulu.

Muovimaton poisto ei tietysti normaalisti vaadi rakennuslupaa. Hirvialhon koululla kuitenkin todettiin, että kotitalousluokkien lattiarakenne aiheuttaa käyttäjille terveysongelmia, joten valvovan viranomaisen velvollisuutena on MRL:n § 125 mukaisesti edellyttää, että korjaustyöhön ryhtyvällä on terveyshaitan poistamiseen riittävä ammattitaito ja suunnitelmat. Kaupungin omistamassa kohteessa, jossa käyttäjinä on koululaisia, pidämme tätä valvontatehtävää erittäin tärkeänä.

5. Väite, että uudet valtuutetut osallistuvat operatiiviseen toimintaan on täysin totta. Kesällä 2017 tilanne oli katastrofaalinen ja muun muassa kesälomakauden ja vähäisten virkamiesresurssien johdosta valtuutetut pyrkivät tuomaan viranhaltijoiden tietoon erilaisia ratkaisuja. Siihen, mihin väite uusien siirtokoulujen hinnan noususta noin 70 prosenttia, emme löydä perusteita. Nyt vuokrattavien siirtokoulujen neliöhinta on noin 24 euroa neliömetriltä, kun edellä mainittujen Viialan Turuntie 1:n parakkien hinta oli yli 41 euro neliöltä.

Olemme samaa mieltä huolestuneisuudesta – meidän on syytäkin olla huolestuneita. Huolestuneita siitä, miten Viialan koulutilannetta ja remontteja on hoidettu. Olemme myös erittäin huolissamme Akaan kaupungin taloudellisesta tilanteesta, mutta myös lapsia koskevat lakisääteiset velvollisuudet on hoidettava.

Valtuutetut Mervi Pulkkinen (kesk) ja Maija Toivonen (kok)