Akaan abit ajelevat torstaina ja wanhat tanssivat perjantaina

Akaan lukion abit viettävät penkkaripäivää tämän viikon torstaina. Perinteinen kuorma-autokiertue lähtee Toijalan yhteiskoululta kello 11.30 ja kaartaa Toijalan torin kautta Arvon Ylpön koululle kello 11.45. Kello 12 saattue on Nahkialan koululla ja kello 12.15 Pappilassa.

Matka jatkuu Viialaan, missä ollaan kello 12.50 torilla ja kello 13.05 Hirvialhon koululla.

Perinteikkäät Akaan lukion Wanhojen Tanssit ovat vuorossa perjantaina 16.2. Toijalan monitoimihallilla. Kello 10 on kenraaliesitys, johon ovat tervetulleita alakoulut, päiväkodit ja muu yleisö. Kello 12 on esitys yläkoululle ja lukiolle ja kello 18 iltajuhla, johon on vapaaehtoinen pääsymaksu.