Kimmo Pohjosen Ultra Organ saa Suomen ensi-iltansa Akaan kirkossa

Harmonikkavelho Kimmo Pohjosen teos Ultra Organ soi ensimmäistä kertaa Suomessa torstaina 22. helmikuuta kello 19. Paikkana on Akaan kirkko, jonne konsertin järjestävät Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ja Akaan seurakunta.

Reilun tunnin pituinen Ultra Organ on tilausteos saksalaisen Köln Filharmonian konserttisaliin, missä se kantaesitettiin maaliskuussa 2017. Teoksen osasäveltäjänä on toiminut urkusamplerytmeistä vastaava Tuomas Norvio, ja urkuja Ultra Organissa soittaa monipuolinen muusikko ja improvisoija, kirkkourkuri Mikko Helenius. Teoksen sovituksen kolmikko on tehnyt yhdessä.

Taustalla mittava määrä kokeiluja

Useita vuosia kestäneessä prosessissa Kimmo Pohjosen tavoitteena on ollut luoda uusi soitin, jossa urut heräävät eloon elektronisesti harmonikan kautta. Ultra Organissa harmonikka käy oman kamppailunsa kirkon virallisen soittimen, kirkkourkujen kanssa. Lopputulos onkin 2000-luvun elektronista urkuhaitarimusiikkia.

Pohjosen luoma urkuharmonikka on lajissaan ensimmäinen harmonikka, jolla soitetaan ainoastaan harmonikkaan ohjelmoituja urkujen äänikertoja. Köln Filharmonian ja eri kirkoista äänitettyjen urkusamplejen ohjelmointi vaati mittavan määrän erilaisia kokeiluja, jotta sointikuva saatiin luontevaksi.

Myös Heleniuksella monipuolinen tausta

Ultra Organ jatkaa Viialasta kotoisin olevan Kimmo Pohjosen ja Akaan elävän musiikin yhdistys Almun vuosia jatkunutta hedelmällistä yhteistyötä. Pohjonen on esiintynyt eri kokoonpanoilla myös Akaa Jazzissa ja Vasenkätisten Vestivaalilla sekä vieraillut hänestä kertovan Soundbreaker-dokumenttielokuvan esityksessä Toijalan Kinossa.

Pohjonen tunnetaan projekteistaan niin muusikoiden, tanssijoiden, painijoiden kuin maamoottorienkin kanssa. Akaan kirkossa ainutlaatuisen kansallis-eteläpirkanmaalaisen kulttuurikokemuksen täydentää Urjalasta kotoisin oleva Mikko Helenius. Myös hänelle monikulttuurinen musiikki ja monityylinen improvisointi ovat läheisiä.

Helenius on valmistunut kirkkomuusikoksi Sibelius-Akatemiasta ja tehnyt kirkkomusiikkitöitä Helsingissä 90-luvulta asti. Nykyään hän on kanttorina Oulunkylän seurakunnassa. Hänellä on kokemusta myös yhteistyöstä tangomuusikkojen ja erityisesti argentiinalaisten tangolaulajien kanssa.

Bandoneonistina ja pianistina hän on esiintynyt yhtyeissä Suomen lisäksi Ranskassa, Sveitsissä ja Saksassa ja bandoneonsolistina Tallinna filharmoonian, Kymi Sinfoniettan ja Slovakian radion sinfoniaorkesterien konserteissa.

Muun muassa Sielun Veljet yhtyeestä tunnetun kitaristi Jukka Orman kanssa Helenius on soittanut kirkkourut-sähkökitara-duona.