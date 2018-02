Akaan va. kaupunginjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan on todennäköistä, että kaikki Parmaco Oy:ltä Viialan yhtenäiskoululle hankittavat väistötilat saadaan käyttöön 31.7.2018. Kaupunginhallitus käsittelee tilojen vuokraamista tiistain kokouksessaan.

Väistötilapykälän liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaan osa alueen 1 eli Viialan yhtenäiskoulun luokkien 0.–6. tilojen on oltava käyttöönotettavissa viimeistään heinäkuun lopussa. Osa-alueen 2 eli Viialan yhtenäiskoulun taide- ja taitoaineiden opetustilojen tulee vuokrasopimusluonnoksen mukaan olla käyttöönotettavissa viimeistään 28.9.2018 lukien.

– Tässä aikataulussa on huomioon otettu päätöksenteossa tapahtunut yhdeksän viikon viive. Neuvotteluissa on tullut ilmi hyvin vahvasti, että nämäkin tilat olisivat jo käytettävissä 31.7.2018. Tämä on todennäköistä, mutta ei varmaa, Briitta-Liisa Sinivuori kertoi maanantaina.

Tiedote koski joulukuista päätöstä

Akaan kaupunki julkaisi viime perjantaina tiedotteen, jonka mukaan kaupunginhallitus on tehnyt hankintapäätöksen siirtokelpoisten rakennusten vuokrauksesta Parmaco Oy:ltä Viialan koulujen väistötilakäyttöön. Kyseessä on 19. joulukuuta tehty päätös, joka oli ehdollinen siihen saakka kunnes valtuusto on myöntänyt määrärahan.

Määrärahaa ei myönnetty joulukuussa hyväksyttyyn vuoden 2018 talousarvioon vaan vasta lisämäärärahana 17. tammikuuta pidetyssä valtuuston kokouksessa. Tästä aiheutui va. kaupunginjohtaja Sinivuoren mainitsema viive, jota myös Parmaco Oy:n toimitusjohtaja Ossi Alastalo harmitteli Akaan Seudulle viime torstaina.

Lisäviivettä on tullut siitä, että Parmaco tarjosi Akaalle vuoden verran käytössä olleita koulutiloja, jotka sen mielestä ovat uusia. Ne olisi saatu käyttöön jo tämän vuoden keväällä, mutta Akaassa haluttiin käyttämättömät tilat.

Nykyiseen vuokrasopimusluonnokseen kirjatulla aikataululla Parmaco ehtisi pukata tehtaastaan Akaalle tuliterät siirtokoulut, mutta entä jos kaupunginhallitus päättääkin tiistaina toisin ja hyväksyy Parmacon ensin tarjoamat ja nopeammalla aikataululla saatavat rakennukset?

– Sitä jaksan epäillä, koska minun käsitykseni mukaan hallitus haluaa nimenomaan käyttämättömät uudet tilat. Mutta sitten eletään sen tilanteen ja sen päätöksen kanssa, jos se on jotain muuta kuin esitys, Sinivuori sanoo.

Sivistysjohtaja siirtäisi osa Rasin koulusta Toijalaan

Perjantain tiedotteessa kaupunki kertoi osa-alueen 1 tulevan olemaan 1.–6. vuosiluokkien käytössä. Myöhemmin tiedotetta päivitettiin niin, että osa-alue 1 tulee olemaan 0.–9. vuosiluokkien käytössä.

Kaupunginhallitus päätti joulukuussa valita Parmaco Oy:n toimittajaksi myös osa-alueeseen 3. Siinä on kyse optiosta Akaan koulujen väistötilatarpeisiin, ja optio on kaupungin oikeus, ei velvollisuus. Option käyttöönotto edellyttää erillistä ilmoitusta Parmacolle, ja sellaista ei Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan ole tehty.

– Jos sitä käytetään, se tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Sinivuoren mukaan option käyttöä vaativa tilanne voisi tulla eteen, jos tarvitaan lisää väistötiloja.

– Asiantuntija niissä on sivistysjohtaja Tero Kuusisto ja sivistyslautakunta. Sieltä päin se esitys täytyy tulla, jos on tullakseen.

Yhtenäiskoulun lisäksi Viialassa tarvitaan väistötiloja myös Rasin koululle, jonka luokat 0–5 on tällä hetkellä hajautettu yksityiseen palvelutaloon, kaupungin omistamaan kirjastoon ja Viialan Asuntotuotanto Oy:n omistamaan nuorisotilaan.

Sivistyslautakunta saa tämän viikon torstaina eteensä sivistysjohtaja Tero Kuusiston esityksen, jonka mukaan Rasin koululle ei hankittaisi ensi lukuvuodeksi option mukaisia siirtokoulutiloja. Kuusisto esittää, että Rasin koulun luokat eskareista kolmosiin menisivät Viialan yhtenäiskoulun käytössä nyt olevaan Vahalan siirtorakennukseen. Rasin koulun luokkien 4 ja 5 opetusta sivistysjohtaja Kuusisto esittää siirrettäväksi Toijalan ABC:n vieressä olevaan Akaanportin yritystaloon, jonne remontoitaisiin lisää luokka- ja muita opetustiloja.

Samaisessa Akaanportissa on jo nyt evakossa koko Kirkonkylän koulu Kylmäkoskelta ja tulee olemaan vielä yli vuoden. Kirkonkylän uuden koulun suunniteltiin valmistuvan tänä vuonna, mutta rakennuttaja-asiantuntija Suvi Hilska kertoi viime viikolla Akaan Seudussa, todennäköinen valmistumisaika on keväällä 2019.