Väistöjen väistöjen aika on ohi

Keskustelu Rasin koulun oppilaiden väistötilasijoituksista on nostanut päätään niin somessa, valtuustossa kuin edellisen viikon Akaan Seudussakin mielipidekirjoituksien voimin. Kuten jo valtuustossakin totesin, olen jokusen sähköpostiviestin saanut asiasta ja viimeisen viikon aikana lisää rasilaisten vanhemmilta, jotka ovat aiheesta huolissaan.

Lapsia on riepoteltu ympäri kylää lukuvuoden alusta lähtien arvuutellen, missä ollaan ja koska taas paikka vaihtuu. Syksyllä oltiin vielä toiveikkaita Rasin remontoimisen suhteen, mutta nyt on toimittava, koska tiedossa on laaja, aikaa vaativa remontti tai uuden koulun rakentaminen. Nyt ei olla väistämässä kuukaudeksi, kahdeksi tai muutamaksi vaan vuosiksi.

Kun tiloja tarvitaan vuosiksi, ei voida ajatella, että rasilaiset ja yhtenäiskoululaiset sillipurkitetaan jälleen samoihin siirtotiloihin kuten surullisen kuuluisissa Algecoissa. Opetusministeriön esi- ja perusopetuksen tilatarpeen tunnuslukujen mukaan 800 oppilaan koulun pinta-ala tulisi olla noin 7200 neliömetriä ilman 1500 neliömetrin liikuntatiloja.

Kaupunginhallituksen päättämien 500 oppilaan sekä taito- ja taideaineiden tilat ovat yhteensä noin 5450 neliömetriä. Näiden lisäksi on käytettävissä noin 300 neliömetrin Vahalan parakki sekä niin sanottu oireilevien Parmaco, noin 600 neliömetriä. Sillipurkitettuna Viialan koululaisilta jää tuolloin uupumaan vielä noin 1000 neliömetriä OPM:n tilatarpeiden mukaisia tiloja, sisäliikuntatiloista puhumattakaan.

Rasilaisten vanhempien mielipidekirjoituksessa tuotiin esiin Varrasniemen, Mortin ja Hukarin asukkaiden mahdollisuus valita pienen kyläkoulun tai 700 oppilaan koulun välillä. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään taattu mahdollisuus. Kun aikanaan oman tyttäreni eskarin hakupapereita täyttelin tiesin jo, että todennäköisesti tie veisi Keskustan koululle vaikka hakupaperiin mitä kirjoittelisi. Kyseinen ikäluokka oli suht suuri ja Hukarista oli päästy vaihtelevalla menestyksellä lähikouluun Rasille, joka on siis 600 metriä lähempänä kuin Keskustan koulu. Tämä reitti tuli tarkkaan mittailtua ja tutkailtua aikanaan, kun naapurin rouvan kanssa taistelimme koulukyytejä pienille kulkijoille. Mielestämme oli kohtuutonta ja on edelleen, että pienet alkuluokkalaiset laitetaan kävelemään pitkä, osittain valaisematon, 17 tienylitystä sisältävä koulumatka, joka parhaimmillaan on vienyt kolmatta tuntia tämänkin talven aikana omalta ekaluokkalaiselta.

Valtuusto on talousarviossa sitoutunut aloittamaan Hukari II:n investoinnit tänä vuonna. Tämän uskotaan tuovan lisää asukkaita ja todennäköisesti myös perheitä kaupunkiin. Rasin koulu palvelisi näitä kasvavia tarpeita tulevaisuudessakin varsinkin, jos päädyttäisiin suurempaan, nykyaikaiseen koulurakennukseen. Kouluverkkotyöryhmän selvitys toivottavasti huomioinee myös tämän. Tällä hetkellä fakta on kuitenkin se, että Rasin koulua ei ole aiemmissa tasapainotusohjelmissa lakkautettu eikä sitä voida niin vain lakaista maton alle ja sillipurkittaa yhteen yhtenäiskoulun kanssa.

Janita Puomila (kok)

Valtuutettu

Kaupunginhallituksen jäsen

Viialan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja