Lentopallovaikuttaja Risto Lahdelle Elämänura-palkinto

Perjantaina järjestetyssä Hämeen Urheilugaalassa akaalainen lentopallovaikuttaja Risto Lahti palkittiin Elämänura-palkinnolla. Palkinnon jakoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.

Tällä hetkellä liigajoukkue Akaa-Volleyn managerin tehtäviä hoitava Lahti on toiminut yli 40 vuotta lentopallon parissa. Hän on ollut kymmenkunta vuotta nuorten maajoukkueen toisena valmentajana, hänet on valittu Suomen Lentopalloliiton vuoden nuorisovalmentajaksi 2004–2005 sekä palkittu liiton kultaisella ansiomerkillä sekä Viialan Tahto-patsaalla vuonna 2006.

Risto Lahti on myös lentopalloseurojen A-Volleyn ja Akaa-Volleyn perustajajäsen. Lahtea pidetään alueen lentopalloilun ”sieluna”.

Lahti on toiminut myös Suomen joukkueen toisena valmentajana sotilaiden MM-turnauksessa Brasiliassa ja luonut lentopalloliiton niin sanotun taitomerkkisysteemin, jolla juniorit voivat itse havainnoida osaamisen kehittymistä. Lahti on myös johdattanut A-Volleyn C, B, ja A-juniorit Suomen mestaruuteen.